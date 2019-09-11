إيمانيات

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الشرعية والعقلية، وهو فرع من فروع الدِّين، وهو من أفضل العبادات، وأنبل الطاعات، وهو من أهم الأساليب والأدوات العملية في منع الرذائل، وانتشار الفضائل، وزرع بذور الخير والصلاح في المجتمع، وقلع جذور الشرّ والفساد والتحلل الأخلاقي من البنية الاجتماعية. وفي القرآن الكريم نجد عشرات الآيات الشريفة التي تدعو للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بهدف نشر الحقّ والفضيلة والصلاح في المجتمع، ومحاربة وقلع المنكر بمختلف أشكاله وألوانه وصوره. وقد جعل القرآن المجيد فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى صفات الأُمّة التي نعتها ربّها بأنّها خير أُمّة، يقول تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (آل عمران/ 110). وجعل هذه الفضيلة أيضاً صفة من صفات المؤمنين، يقول تعالى: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (التوبة/ 112). وهي أيضاً صفة من صفات الصالحين كما في قوله تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران/ 114).

وقد ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) روايات مستفيضة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد رُوِي عن الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «إنّ الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر»، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا ينبغي لنفس مؤمنة ترى مَن يعصي الله فلا تنكر عليه»، وقال الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، ولكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجر، وأفضل منهما كلمة عدل عند إمام جائر»، وعنه (عليه السلام) قال: «ما أعمال البرّ كلّها، والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّا كنفثة في بحر لجي». وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والجهر بالحقّ، ومعارضة بل ومحاربة كلّ أشكال المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد العوامل والأسباب التي دفعت بالإمام الحسين (عليه السلام) للثورة ضد الظلم والفساد والتحلل الأخلاقي. ويوضح ذلك الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله: «إنّي ما خرجت أشِراً، ولا بَطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً؛ إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي، أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر».. فالإمام الحسين (عليه السلام) إنّما ثار ونهض من أجل الإصلاح الشامل، وبهدف القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندما رأى الإمام الحسين (عليه السلام) أنّ التغيير لا يمكن أن يكون إلّا من خلال الثورة الشاملة، لذلك قَدَّمَ نفسه وأهله وأصحابه فداء من أجل إصلاح الأُمّة وتغيير الواقع الفاسد.

إنّ أهم درس نستفيده من النهضة الحسينية أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتطلب التضحية بالنفس والنفيس، فالإمام الحسين (عليه السلام) قد ضحّى بنفسه وأهله وأصحابه في سبيل إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبا عبدالله الحسين (عليه السلام) قد أثبت في هذه النهضة، أنّه ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم من أجل هذا الأصل الإسلامي، يمكن للمرء أن يُضحي بحياته، وماله، وثرواته، ويتحمّل كلّ أنواع اللوم والانتقاد. فهل هناك أحد في الدُّنيا منح قيمةً لأصل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بمقدار ما أعطاه الحسين بن عليّ؟

إنّ معنى النهضة الحسينية يُفيد بأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغ القيمة إلى الحدِّ الذي يُمكن فيه للمرء أن يُضحي في سبيله بكلّ شيء. وإنّما ضحّى الإمام الحسين (عليه السلام) بنفسه لأنّه رأى أنّ الإسلام في خطر، فلم يعدّ يُعْمَل بالحقّ، ولا يتناهى عن باطل، فقد قال الإمام الحسين (عليه السلام) موضحاً ذلك: «إنّه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإنّ الدُّنيا قد تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفها واستنمرت جدّاً، فلم يبقَ منها إلّا صُبابة كصُبابة الإناء، وخسيسُ عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أنّ الحقّ لا يُعمل به، وأنّ الباطل لا يتناهى عنه! ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلّا برماً». فالإمام الحسين (عليه السلام) كان يواجه منكرات كبيرة لا يمكن الوقوف بوجهها والقضاء عليها إلّا بتضحيته بنفسه وأهله وأصحابه... وهكذا كان!

وعندما استشهد الإمام الحسين (عليه السلام) وهو ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسيِّد شباب أهل الجنّة، وقدَّم نفسه فداء للإسلام، فإنّ ذلك قد خلق تعاطفاً عارماً مع الحسين، وهو الأمر الذي أَدَّى إلى انتفاضات متتابعة بعد ثورة الإمام الحسين للأخذ بثأره وثأر أهل بيته المظلومين. وهكذا قَدَّم لنا الإمام الحسين (عليه السلام) درساً في التضحية والفداء بأغلى شيء من أجل الدفاع عن الإسلام وثقافته وقيمه، ومحاربة المنكرات بمختلف أشكالها وألوانها وصورها. وهذا ما يجب أن نقوم به، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، وعلى كلّ واحد منّا أن يقوم بدوره تجاه هذه الفريضة الإسلامية بما يمكنه، وبحسب تأثيره وقدراته، وليس مسؤولية جهات معينة أو جهة أو شريحة خاصّة؛ بل هو مسؤولية كلّ مَن يستطيع التأثير والتغيير، كما قال تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحجّ/ 41).

