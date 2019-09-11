إيمانيات

كانت فاطمة الزهراء (عليها السلام) النموذج الأكمل للمرأة المسلمة، إذ عاشت العصمة في عقلها؛ فلم ينطلق عقلها إلّا بالحقّ، وعاشتها في قلبها؛ فلم ينبض إلّا بالخير، وعاشتها في حياتها؛ فلم تنطلق حياتها إلّا بالقيم الروحية التي ترتفع إلى الله. وكانت (عليها السلام) المرأة المثقفة التي وقفت في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وخطبت خطبتها التي دلّلت على قوّة الموقف، وعلى سعة العلم، وعلى قوّة الحجّة. ولهذا أضحت تلميذة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورفيقة عليّ (عليه السلام)، فملأت المدينة ـ في زمن رسول الله وبعده أيضاً ـ علماً وروحاً وأخلاقاً وتوجيهاً.

وكانت ابنتها السيِّدة زينب (عليها السلام) مثالاً لأُمّها، فقد عاشت في أحضان أُمّها وهي طفلة، وعاشت في أحضان أبيها وهي شابة، وعاشت مع أخويها الحسن والحسين (عليهما السلام) في كلّ أسرار الإمامة وانطلاقة العلم، ولذلك، كانت تمثّل المرأة التي امتلأ عقلها بالعلم، وامتلأت حياتها بالإخلاص لله تعالى والجهاد في سبيله.

ونحن حينما نذكر الأُمّ والبنت، نجد في كلّ عناصر شخصيّتهما القدوة، لا للنِّساء فحسب، ولكن للرجال والنِّساء معاً، لأنّهما تتحرّكان من قاعدة الإيمان، وتنفتحان من خلال ثقافة الإسلام. وقد كانت السيِّدة زينب (عليها السلام) تمثِّل الإنسانة التي يذكر كتّاب سيرتها أنّها من أفاضل النِّساء، وكانت قويةً في حجّتها، صلبةً في مواقفها، شجاعةً في مواجهة التحدّي.

وكانت زينب (عليها السلام) رفيقة الحسين (عليه السلام)، فامتلأ قلبها بحبّ أخيها، لأنّ قلبها امتلأ بحبّ الرسالة التي حملها أخوها الحسين (عليه السلام)، ولهذا تركت زوجها وابن عمها عبدالله بن جعفر في المدينة، وجاءت مع الإمام الحسين (عليه السلام) إلى كربلاء، ومعها ولداها. وكانت إلى جانب الحسين (عليه السلام) ترعى كلّ عياله وكلّ عيال أصحابه، وكانت هي التي تشرف على علاج ابن أخيها الإمام عليّ بن الحسين (عليه السلام) عندما كان مريضاً في كربلاء، وكانت تجلس إلى الإمام الحسين، تتحدّث معه وتسأله عن طبيعة الموقف ومجريات المعركة، وكانت تعيش القلق على حياته، حتى إنّها عندما سمعته ينشد شعراً، شعرت بأنّه ينعى نفسه، فأخذتها العاطفة، وانطلق الإمام الحسين (عليه السلام) يصبّرها ويقوّي موقفها ويوصيها بوصاياه: «إذا أنا هلكت فلا تشقّي عليَّ جيباً، ولا تخمشي عليَّ وجهاً، ولا تدعي بالويل والثبور»، وكأنّه يقول: «لا تشمتي بنا الأعداء».

من الواضح أنّ السيِّدة زينب (عليها السلام) ساهمت في الثورة الحسينية، وشاركت في جميع ملاحمها وفصولها مشاركة إيجابية وفاعلة، فقد وقفت إلى جانب شقيقها في أوّل مرحلة من مراحل جهاده. لقد آمنت بثورة أخيها أبي الأحرار (عليه السلام)، وجاهدت جهاداً لم يعرف التأريخ مثله في مرارته وأهواله، وأوجدت وعياً أصيلاً كان من نتائجه الثورات الشعبية المتلاحقة التي أطاحت بالحكم الأموي وأزالت ذلك الكابوس المظلم عن الأُمّة الإسلامية.

لابدّ أن نستفيد من موقف السيِّدة زينب (عليها السلام)، هذه الإنسانة المثقّفة، العالمة، والقويّة، والشجاعة، والمتحدّية، التي عاشت العاطفة، ولكنّ العاطفة لم تغلبها، حتى في كربلاء، عن القيام بمسؤوليتها، لأنّ السيِّدة زينب (عليها السلام) عاشت كلّ ما عاشه الحسين (عليه السلام)، عاشت روحانية أُمّها، وعاشت عظمة أبيها وأخيها، ورافقت الإمام الحسين (عليه السلام) في ثورته المجيدة.

