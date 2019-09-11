مال وأعمال

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيامها بتحديث استراتيجية استثمار أموالها من خلال شركة عالمية، موضحة أن لجنة استثمار أموال المؤسسة انتهت إلى أن توظيف الأموال السائلة يتعين أن يصاحبه تحديث لاستراتيجية الاستثمار.

ولفتت التأمينات إلى دليل قواعد وبرامج الاستثمار العامة للمؤسسة الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 2019 والذي يوضح أسس وقواعد الاستثمار في المؤسسة من حيث الأموال المتاحة للاستثمار ، تحديد جميع الصلاحيات المالية والإدارية لقطاعي الاستثمار والعمليات، مجالات ومشروعية الاستثمار، استراتيجية توزيع الأصول الاستثمارية، بناء المحفظة وتطبيق توزيع الأصول الاستثمارية ، التخارج من الاستثمار ، متابعة الأداء الاستثماري، آلية تحديد معايير مقارنة الأداء والاشراف على ضرائب عوائد الاستثمار.

وحول آلية القرار الاستثماري ، فقد وضعت المؤسسة نظم وقواعد حوكمة للقطاع الاستثماري بها من خلال ما قامت به من تحديث للهيكل التنظيمي لقطاعها الاستثماري وروعي في ذلك فصل وتحديد الاختصاصات، واستحداث إدارات ووظائف ولجان وأنظمة جديدة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي وترسيخ مبدأ الاستقلالية ، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لعمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة استثمار أموال المؤسسة وتقرير حزمة تقارير دورية تشمل جميع البيانات التي تساعد المجلس ولجانه ولجنة الاستثمار والجهاز التنفيذي على الاشراف والمتابعة والمراقبة.

وحول عدد الموظفين الذين تم تعيينهم بعقود في المؤسسة، فقد أشارت التأمينات أن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم بعقود من الذين سبق لهم العمل في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يبلغ 7 موظفين وجاءت مكافآتهم المالية وفق الضوابط المقررة.

ووفق سؤال برلماني، ردت المؤسسة العامة للتأمينات حول السبب عن الكشف بأسماء أعضاء لجنة الاستثمار والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤها، فقد أشارت المؤسسة في ردها إلى أنه بناءً على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 من أنه لا يجوز أن يتضمن تعدياً على حقوق الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو خصوصياتهم أو ذمتهم المالية أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم وعدم الرد على ما يتعلق برواتب أو مكافآت نقدية أو عينية أو خاصة بالموظفين لعدم دستورية الكشف عنها.

