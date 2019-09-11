مال وأعمال

تستكمل جمعية المحاسبين الكويتية أعمالها للمرحلة الثانية من مشروع تشييد مقرها الجديد عقب ان استطاعت توفير نحو 400 الف دينار لإتمام متطلبات المرحلة القادمة لمقر الجمعية والذي قدرت كلفته بنحو 600 الف دينار انفق منها 200 الف دينارعلى المرحلة الأولى لبناء الهيكل الأسود.

مصادر ذات صلة كشفت النهار أن المرحلة الثانية تبدأ مطلع اكتوبرالقادم على أن تنتهي بافتتاح المقر خلال ابريل 2020، مشيرةً إلى أن الأعمال التي سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة تتضمن التمديدات الصحية والكهربائية والتجهيزات للتبريد والتكييف ومشتملات الديكور والتشطبيات والدهانات بجميع مراحلها حيث سيتم انجاز البناء بصورة متطورة تواكب تكنولوجيا المشاريع الانشائية.

