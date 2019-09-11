مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4?6 نقاط ليبلغ مستوى 5868 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?08 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 131?12 مليون سهم تمت من خلال 5842 صفقة نقدية بقيمة 22?4 مليون دينار (نحو 76?16 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4?06 نقاط ليصل إلى مستوى 4779?6 نقطة بنسبة 0?08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92?9 مليون سهم تمت عبر 3056 صفقة نقدية بقيمة 4?8 ملايين دينار (نحو 16?3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8?8 نقاط ليصل إلى مستوى 6424?07 نقطة بنسبة 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38?3 مليون سهم تمت عبر 17?6 صفقة بقيمة 17?6 مليون دينار (نحو 59?8 مليون دولار).

