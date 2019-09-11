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أبوظبي - «كونا»: قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ان مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي في ابوظبي يعد احد ابرز الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة ومشتقاته. وأضاف الفاضل في تصريح لـ «كونا» ان «المؤتمر يعتبر اكبر تجمهر لصناع القرار في مجال الطاقة في العالم لمناقشة آليات استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة».

وأوضح ان ما يميز هذا المؤتمر عن بقية المؤتمرات العالمية الاخرى هو وجود المبادرين واصحاب الافكار المتعلقة بالطاقة والمستثمرين الجادين في تحويل هذه الافكار الى مشاريع ناجحة في مختلف الدول. وقال «لقد تشرفت بحضور المؤتمر تلبية لدعوة كريمة من ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الذي أنابني لحضور هذا المؤتمر».

ولفت الى ان المؤتمر «هو امتداد خليجي لمنتدى عالمي يعقد للمرة الاولى في بلد من منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا» معتبرا ان استضافة الامارات لهذا الحدث العالمي هو تشريف للدول الخليجية.

وبين ان المشاركة الكويتية في المؤتمر تهدف الى التعرف على آخر المستجدات والمبادرات المبتكرة في مجال الطاقة والاستفادة من احدث التجارب والتقنيات العالمية.

وذكر ان الكويت تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح لوزارة الكهرباء والماء اضافة الى هيئة مشروعات الشراكة التي تتواجد لطرح وابراز التجربة الكويتية في مجال شراكة القطاعين العام والخاص. وعلى هامش المؤتمر قام الفاضل وبرفقته وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري والقائم بالاعمال بالانابة في سفارة الكويت لدى الامارات الشيخ صباح المالك الصباح بزيارة الجناح الكويتي في المعرض.

ويقام المؤتمر الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الحالي بمركز ابوظبي الوطني للمعارض (ادنيك) بمشاركة 72 وزيرا و500 رئيس تنفيذي يمثلون 150 دولة. ويستعرض المؤتمر اكثر من 80 جلسة حوارية تتعلق بقضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع بكل مكوناته من النفط والغاز والكهرباء اضافة الى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات.

