مال وأعمال

واصلت الخطوط الجوية الكويتية نجاحها والتأكيد على مكانتها الاقليمية والدولية من خلال تحقيق انجاز جديد في مواعيد انضباط طائرات اسطولها الجوي.

فقد أصدرت وكالة (OAG) البريطانية تقريرها الدوري لشهر اغسطس 2019 والمتضمن نسبة انضباط المواعيد لعدد 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث أكد التقرير تقدم معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار الكويت الدولي من 88 في المئة في شهر يوليو 2019 إلى 93.9 في المئة شهر اغسطس 2019 لتحتل المركز التاسع بين 175 شركة طيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والمركز الاول على شركات الطيران في الشرق الاوسط.

الامر الذي يؤكد على حسن تطبيق الخطوط الجوية الكويتية لسياسات الالتزام بدقة وانضباط المواعيد وذلك بعزيمة وهمة أبنائها المخلصين سعياً منهم لتحقيق المزيد من التقدم في شتى معايير الأداء المتوقعة من شركات الطيران العالمية بكفاءة ومهنية عالية.

