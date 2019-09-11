مال وأعمال

دشنت مجموعة «إيكويت» مصنع «أم إي جلوبال» الجديد في أويستر كريك، تكساس، الولايات المتحدة الأميركية. وقد تم الاحتفال بالحدث الضخم ضمن فعالية تخللها قصّ شريط افتتاح الموقع بحضورمساهمي وإدارة مجموعة «إيكويت».

تعود ملكية المنشأة ذات المواصفات العالمية والمخصصة لإنتاج 750,000 طن متري سنوياً من الإيثيلين جلايكول لشركة أم إي جلوبال الأميركية المملوكة بالكامل لمجموعة ايكويت. ومن المقرر لهذا الموقع إنتاج مواد أحادي الإيثيلين جلايكول وثنائي الإيثيلين جلايكول التي تستخدم في عدد من التطبيقات ، منها ألياف البوليستر والزجاجات ومواد التعبئة المصنوعة من تيريفتالات البولي إيثيلين، ومضادات التجمد وسوائل التبريد، فضلاً عن الدهانات والراتنجات وسوائل التذويب وسوائل نقل الحرارة ومواد البناء.

وفي تصريح له، قال د. راميش راماجندران، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت: «إنه لَإنجاز كبير لمجموعة ايكويت والذي سيعود بالنفع على الكويت وعلى الولايات المتحدة الأميركية على حد سواء. وفي ظل نمو السوق العالمي لمنتجات الإيثيلين جلايكول، سوف يمنحنا هذا المصنع مرونة أكبر لتلبية احتياجات عملائنا والاستفادة في الوقت نفسه من فرصة توافّر الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية. ويعزز هذا الموقع من بصمتنا العالمية، ويعتبر جزءاً من استراتيجيتنا في تطوير أعمالنا ذات القيمة المضافة كوننا جهة عالمية رائدة في إنتاج وتسويق الإيثيلين جلايكول».

وأضاف راماجندران إلى أن هذا الموقع هو حصيلة العلاقة طويلة الأمد التي جمعت بين الشريك الكويتي، شركة صناعة الكيماويات البترولية في الكويت، والشريك الأميركي، شركة داو، مشيراً إلى أن هذه العلاقة قد بُنيت في مرحلة تحرير الكويت وأدّت إلى تشكيل شركة ايكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة داو وشركة صناعة الكيماويات البترولية (42.5 في المئة لكل منهما) وكذلك شركة بوبيان للبتروكيماويات بملكية 9 في المئة وشركة القرين للصناعات البتروكيماوية بملكية 6 في المئة. وتابع راماجندران قائلاً: «بدأت مجموعة «إيكويت» مسيرتها من خلال تحقيق عدد من الاستثمارات في الكويت، وتستكمل خطط أعمالها عبر الاستثمار في تكساس. وقد سمحت لنا قدرتنا على الاستفادة من خبرة شركة داو في تنفيذ المشاريع فضلاً عن تميزها التشغيلي، من تنفيذ المشروع في الفترة المحددة وبحسب الموازنة المعتمدة ، الأمر الذي يعد إنجازاً رائعاً».

ومن جهته، قال ناصر الدوسري، النائب الأول للرئيس في مجموعة ايكويت: «إنه إنجاز بالغ الأهمية في تاريخ «إيكويت»، إذ قامت المجموعة بدعم قدرتها التصنيعية على ساحل الخليج الأميركي لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة. وإن إنتاج ايكويت للجلايكول في الأميركيتين يعادل إنتاجه في الكويت. المجتمع في تكساس رحّب جداً بهذا الاستثمار وتتطلع المجموعة إلى أن تكون جزءاً من هذه المنطقة».

ومن المتوقع أن تبدأ عملية شحن الكميات التجارية للمنتج النهائي في نوفمبر 2019.

