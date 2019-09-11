مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إضافة أصناف جديدة على المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، واستبدال بعض المواد الأخرى، من دون إضافة أي تكلفة في قيمة الدعم المقدم، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.

جاء ذلك عقب إصدار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قراراً بالمواد الجديدة المضافة، بناءً على دراسة أجرتها الوزارة في هذا الشأن، وخلصت إلى نتائج جرى تضمينها في القرار.

وتابعت الوزارة أن الوفر المالي السنوي المتحقق للمستهلكين نتيجة للقرار الوزاري الذي حمل الرقم 355 لعام 2019 في شأن المواد الغذائية للبطاقة التموينية بلغ 41.297 مليون دينار

وأشارت إلى أن القرار تضمن زيادة حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 علب إلى 10 علب لكل طفل بالشهر من الولادة حتى سن السنتين، إلى جانب إعفائه من جميع المواد الأساسية وهي: الأرز العدس حليب البودرة الزيت الدجاج المعجون».

وكشفت الوزارة في البيان أن عدد الأطفال الأقل من سنتين بلغ 46.71 ألف طفل، منوهة أن القرار تضمن إدراج مواد جديدة بسعر مخفض غير مدعوم تتضمن أنواعاً لحليب الأطفال، وحبوب الإفطار وحليب بريمالاك، وغذاء الأطفال بريمالاك قمح. وأوضحت التجارة والصناعة أن هذه الأنواع من الحليب ستباع بأسعار مخفضة من قبل الشركة، ولن تقدم الوزارة أي مبالغ دعم لها وتباع للمستهلك ضمن مواد البطاقة التموينية بنسبة تقل عن 38 في المئة، و35 في المئة، و36 في المئة عن سعر بيعها على أرفف الجمعيات التعاونية.

