مال وأعمال

أعلنت شركة العقارات المتحدة أن أسوار المتحدة للاستثمار العقاري - شركة مساهمة مصرية تابعة لشركة العقارات المتحدة القابضة للاستثمارات المالية - مصر (شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة) وقعت بتاريخ 09/09/2019 عقد تمويل مصرفي دوار لمدة 5 سنوات مع البنك الأهلي المتحد - مصر بإجمالي مبلغ 250 مليون جنيه مصري (حوالي 4?6 ملايين دينار)، وذلك لعدة أغراض منها تمويل مشروع أسوار ريزدنس في القاهرة الجديدة مقابل شيكات مستحقة للتحصيل خاصة بالوحدات المباعة والمسلمة في المشروع المذكور أعلاه طوال مدة سريان عقد التمويل. وزادت أن الأثر المالي لهذا التمويل المصرفي في البيانات المالية المجمعة لشركة العقارات المتحدة سيظهر بدءاً من الربع الثالث لعام 2019.

