مال وأعمال

أطلقت «زين» النسخة الخامسة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تفتح الشركة من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أعلنت الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجها المبتكر على هامش الفعالية التي أقامتها في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيس في الشويخ، والتي شهدت حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، ومدير الاستدامة والابتكار في شركة زين الكويت هيا المانع، ومؤسس Brilliant Lab ندا الديحاني، والمبادرين من خرّيجي النسخ السابقة من البرنامج، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع ريادة الأعمال الكويتي.

وبينت «زين» أن برنامج Zain Great Idea يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت، كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي خلال الكلمة التي ألقاها في الفعالية: « نرحّب بكم جميعاً في مركز زين للإبداع ZINC، وهي منصّتنا المُخصّصة لتشجيع كل من لديه رؤية مُتجددة على السعي نحو مجال الاستثمار الرقمي والتفكير بشكل مُبتكر خارج المألوف».

وأضاف الخشتي قائلاً: «مركزنا للإبداع يُمثّل بيئة مفتوحة تدعم الجميع خاصةً المُبادرين الشباب لخلق أفكار جديدة وتطويرها إلى فرص واعدة، واليوم هو يوم خاص ومُميز بالنسبة لنا، حيث نفخر بالإعلان عن الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من برنامجنا المُبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة».

ومضى في قوله: «وبعد قرابة 10 أعوام من إطلاقنا لهذه المبادرة، نجحنا في تأهيل أكثر من 500 مُبادر، وسافرنا إلى أربع دول حول العالم، وأخذنا بيد ما يُقارب 70 مُبادر كويتي مُبدع نحو آفاقٍ جديدة، بدفع أفكارهم الواعدة إلى أنشطة تجارية وشركات صغيرة ومتوسطة فاعلة في السوق».

وتابع قائلا: «واكتشفنا خلال هذه الفترة أن ZGI لم يكن مجرد مُبادرة للمسؤولية الاجتماعية، بل أكثر من ذلك بكثير».

وانتهز الخشتي الفرصة ليعلن أن الحفل المُقام في ZINC يُشرف على تنظيمه أربع شركات كويتية ناشئة تُعتبر جميعها قصص نجاح حيّة لبرنامج ZGI، بالإضافة إلى تواجد العديد من المُبادرين المٌبدعين الآخرين من خرّيجي برنامج ZGI، والذين يشكّلون جميعاً دليلاً حياً على ما يمكن لهذا البرنامج تحقيقه.

وقال الخشتي: « لقد تعلّمنا الكثير من هذه الرحلة، ومع انتظارنا لكي ينضج سوق المشاريع التكنولوجية الناشئة في الكويت بشكل أكبر، نعتقد أنه حان أخيراً الوقت لدفع برنامجنا ZGI نحو المحطّة المُقبلة».

وكشف الخشتي أن فريق العمل المشرف على مبادرة هذا البرنامج عمل بجهد خلال الفترة السابقة على إعادة تصميم البرنامج بالكامل، حيث تخطط الشركة أن تجد في المشاريع المتأهلة للنسخة الحالية ما يتوافق مع خططها الاستراتيجية في الخدمات الرقمية، لتقديمها في بيئة الأعمال».

وتابع الخشتي: «قُمنا أيضاً بإضافة مرحلة جديدة كلّياً للبرنامج، وهي مرحلة التطوير المُشترك، حيث أنه وبعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُشاركين النهائيين الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمُساعدتهم على تعزيز وتطوير مشاريعهم الناشئة بأفضل شكل ممكن».

وأكد أنهم في هذه الحالة سيكون بإمكانهم الاستفادة من الاستشارات الشخصية، والحصول على التوجيه، والاستفادة من العروض، وتعلّم الاستراتيجيات وغيرها من خبراء زين في العديد من المجالات وذكر الخشتي أن عالم الأعمال اليوم يشهد تطورات سريعة في التكنولوجيا، ونتيجة لذلك، فقد أصبحت المشاريع التكنولوجية الناشئة الاختيار الأول لروّاد الأعمال، ومن ناحيته قال ندا الديحاني مؤسس Brilliant Lab «نحن فخورون بهذه الشراكة مع زين، والتي امتدت على مدى سبع سنوات استقبلنا وطوّرنا ودرّبنا فيها أكثر من 500 مبادر تكنولوجي في الكويت ممن كانوا يبحثون عن كيفية تطوير المشاريع الخاصة بهم».

وأضاف قائلاً: «نتطلّع لهذه الشراكة الجديدة هذا العام، والتي نهدف من خلالها إلى تسريع وتأسيس الأفكار المبتكرة، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».

وأوضح الديحاني قائلاً: «يتمثّل دورنا في جمع وتقديم الخبرات الأكثر تطوراً بالقطاع التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم، واستدرك قائلاً: «ولذلك فإن فترة المعسكر التدريبي ستشهد تواجد العديد من اللاعبين الأساسيين في مجالات التكنولوجيا من أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمنطقة والعالم ليستفيد منها رواد الأعمال».

وبيّن الديحاني بقوله: «هناك خدمات جديدة ستقدّمها Brilliant Lab في النسخة الخامسة من برنامج Zain Great Idea، منها خدمات الاستثمار المُبكر للمشاريع المستوفية للشروط

شروط المشاركة

توفر «زين» هذا البرنامج للشباب الكويتي الطموح من سن 21 عاما فما فوق، وعلى كل متقدم أن يكون هو المالك الأصلي لفكرة المشروع، مع العلم أنه من الممكن تقديم مشروع واحد مُشترك يضم أكثر من شخص (فريق جماعي).

ولكن سيحظى شخص واحد فقط من الفريق (يتم ترشيحه من قبل الفريق نفسه) بفرصة الالتحاق بالمعسكر التدريبي في الكويت، والمشاركة في برنامج تسريع المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

مراحل البرنامج

التسجيل:

بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يقوم المُبادر بتسجيل فكرة مشروعه التكنولوجي الناشئ عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني في ZAINGREATIDEA.com وإرفاق أي مستندات أو مقاطع فيديو حول الفكرة.

المعسكر التدريبي:

سيخوض المُشاركون المؤهلون مرحلة المعسكر التدريبي في الكويت، وذلك على مدار ثلاثة أسابيع في مركز زين للإبداع ZINC، حيث سيتعرّفون على أساسيات تسريع المشاريع الناشئة التكنولوجية في ورش عمل يُديرها مدربين من جامعة ستانفورد وIE Business School وشركات استثمارية ومبادرون.

برنامج تسريع المشاريع العالمي:

إذا اجتاز المشروع الناشئ لجنة التحكيم، ستكون لدى المُبادر فرصة حضور برنامج تسريع المشاريع العالمي في سان فرانسيسكو مع مؤسسة Mind The Bridge، وهو البرنامج الذي يستمر على مدار أسبوعين سيتعلّم من خلاله على أيدي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من خلال زيارة المقرات الرئيسية لها ومقابلة فرق العمل الخاصة بها في وادي السيليكون.

Zain Demo Day:

بعد عودته إلى الكويت، سيقوم المُبادر بمراجعة مشروعه عبر جلسات فردية مع مؤسسة Brilliant Lab تمهيداً للمشاركة فيZain Demo Day، وهو الحدث الذي سيقوم من خلاله باستعراض مشروعه الناشئ بصورته النهائية أمام مجموعة من المستثمرين وشركاء الأعمال وغيرهم حتى يقوم بتحويل فكرة مشروعه الناشئ إلى مشروع تجاري مُربح.

التطوير المُشترك:

بعد انتهاء برنامج Zain Great Idea، سيكون بإمكان المُبادر الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدته في تعزيز مشروعه الناشئ بأفضل شكل ممكن، بحيث سيقوم بالاستفادة من الاستشارات، التوجيه، العروض، الاستراتيجيات، والمزيد من خبراء «زين» في العديد من المجالات الحيوية لأي شركة، ومنها المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، القانونية، الشبكات، تكنولوجيا المعلومات، والمزيد.

