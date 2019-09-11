مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الوطني برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس للعام 2019 بعد أن اجتاز نحو 124 طالباً وطالبة الدورات التدريبية بنجاح. وخضع الطلاب لتدريبات ميدانية ونظرية توزعت على أربع دورات أتاحت المجال أمامهم للاطلاع على كيفية العمل داخل الإدارات المختلفة في البنك.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن النجاح المتواصل الذي يحققه برنامج التدريب الصيفي سنوياً هو تأكيد جديد على أهمية البرامج التدريبية التي يقوم بها البنك الوطني، والتي تضاف الى سجل مبادراته تجاه الكوادر الشابة. وتعكس هذه البرامج التزام البنك الوطني بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الواعدة وإيمانه بأهمية دعمهم وتمكينهم وتوفير الفرص التدريبية الملائمة لهم.

وأضاف الباقر أن عدد المشاركين في برنامج الوطني للتدريب الصيفي لهذا العام تجاوز 120 طالباً وطالبة توزعوا على أربع دورات، حيث خضعوا لتدريب مكثف على العمل المصرفي وقاموا بالعديد من الأنشطة الميدانية والزيارات التعريفية إلى العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ولفت الباقر إلى أن البنك الوطني يحرص من خلال هذا النوع من البرامج التدريبية على إتاحة الفرصة أمام طلبة لصقل قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب المنهجي والعملي على طبيعة العمل لدى مؤسسات القطاع الخاص عموماً وآليات العمل المصرفي بشكل خاص.

