مال وأعمال

«رويترز»: نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1490.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الذهب نحو خمسة في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الحاليس عند 1557 دولارا.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8 في المئة ليصل إلى 1498.50 دولاراً للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية منذ بدأت قبل أكثر من عام، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

غير أن الأسواق شعرت بارتياح بعد قرار الجانبين إجراء محادثات في واشنطن أوائل أكتوبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولاراً.

