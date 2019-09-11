مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال» علي الترخيص لـ «غيتهاوس كابيتال» بتسويق وحدات صندوق «أو أيه بي العقاري» خارج الكويت.

وقالت الهيئة انه بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات Blue PillarAdvisor Ltd ومدير التسويق لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛ وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق أو أيه بي العقاري؛ وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

وتضمن القرار الترخيص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 37,500 وحدة من صندوق أو أيه بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي: عدد 1سهم لا يملك حامله حق التصويت في شركة أو أيه بي للعقار المحدودة. وعدد 3 أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة أو أيه بي للتمويل المحدودة وأن يكون سعر العرض أربعة آلاف دولار للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1 في المئة من سعر العرض عند الاكتتاب.

وأضاف القرار ان مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

