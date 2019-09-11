عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أحيا المسلمون حول العالم أمس مراسم يوم العاشر من محرم ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء. فقد انطلقت مسيرات حاشدة في عدد من دول العالم لاحياء ذكرى العاشر من محرّم.

وفي العراق وتحديدا من مدينة كربلاء المقدسة حيث استشهد سيد شباب أهل الجنة عليه السلام انطلقت المسيرات الحاشدة على وقع هتافات تجديد الولاء والعهد.

وأحيا أربعة ملايين عراقي وأجنبي شعائر ليلة عاشوراء في المدينة المقدسة.

وقال حسن رشيد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة ان: «الوفود الضخمة من الزوار جاءت لتعلن بيعة ونصرة الامام الحسين عليه السلام مرة اخرى».

وشدد المعزون على استلهام الدروس والعبر من ثورة الامام الحسين عليه السلام في التأكيد على الوحدة الاسلامية والثورة على الظلم والطغيان.

وفي مرقد الامام الحسين عليه السلام اتجهت جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه المرقد الشريف (فيما يعرف بركضة طويريج) وهم يلطمون رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن لاستشهاد الامام السبط عليه السلام.

وكشفت محافظة كربلاء عن مشاركة أكثر من 90 ألف زائر عربي وأجنبي في احياء مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام الذين «توزعوا على 799 فندقا من فنادق المحافظة». من جانبها، أعلنت أمانة بغداد، أمس عن نجاح خطتها الخدمية الخاصة بمدينة الكاظمية المقدسة في ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام موضحة أن «الخطة استمرت على مدار الساعة».

وفي النجف الأشرف، نجحت حملة أطلقتها العشائر النجفية للتبرع بالدم، احياء لذكرى عاشوراء الأليمة، و«تضمنت دعوة الشباب والرياضيين ورجال الأمن الى ضرورة التوجه لبنك الدم من أجل التبرع»، مشيرا الى ان «الاستجابة كانت واسعة من قبل أفراد العشائر للمشاركة في المبادرة».

وأكد بنك الدم البيولوجي في المنطقة جمع أكثر من الف قنينة دم من المتبرعين تغطي حاجة المستشفيات على مدى شهر.

وفي سلطنة عمان، شارك الآلاف من جموع المعزين محبي أهل البيت سلام الله عليهم في مراسم ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه.

وقام الآلاف من المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح والطوائف باحياء ذكرى عاشوراء والملحمة الحسينية باقامة مراسم العزاء في المساجد والحسينيات والمآتم ومجالس الرثاء.

وانطلقت المواكب الحسينية بقلوب مفعمة بالحب لاهل البيت عليهم السلام في مختلف مدن سلطنة عمان تلبية لنداء سيد الشهداء عليه السلام.

وفي لبنان، توافد عشرات الآلاف الى مركز المسيرة في بيروت وهم يرفعون رايات دينية اضافة الى أعلام لبنان وفلسطين وذلك على وقع هتافات من وحي المناسبة.

وفي تركيا، وتحديدا في أكبر مدنها اسطنبول، أحيا عشرات آلاف الأتراك ذكرى سيد الشهداء، وتجمع الآلاف وسط مدينة اغدير شرقي تركيا لاحياء المراسم التي تقام كل عام.

واتشحت العديد من المنازل والشوارع في اغدير وأقضيتها بالسواد، بهذه المناسبة.

واستمرت فعاليات برنامج عاشوراء، من الصباح، وانطلقت مجموعات من الشباب لبسوا السواد ويطلق عليهم اسم «دسته»، من مساجد مدينة اغدير، وساروا نحو ميدان «زبيدة هانم»، حيث أقيمت مراسم عاشوراء. كما خرج حشد من المسلمين لاحياء هذه المناسبة في ولاية ميشيغن الأميركية مرددين شعارات تتعلّق بالمناسبة، مؤكدين على استمرارهم في نهج الامام الحسين. كذلك خرجت مسيرات حاشدة في مدن متعددة في كمبوديا جنوب شرق آسيا، وقد أنشأ المشاركون سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية رفعت فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة. وشهدت مدينة سيدني الأسترالية أيضا مسيرة عاشورائية شارك فيها المئات وقد جالت الشوارع المسيرات وتنقّلت بين مواقع متعددة.

