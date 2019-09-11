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بغداد - الوكالات: اعلنت وزارة الصحة العراقية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع بين زوار مرقد الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء الى 131 قتيلا وجريحا.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة «استشهاد 31 شخصا واصابة مئة بينهم عشرة اشخاص في حالة خطيرة في حصيلة غير نهائية» خلال حادث التدافع. وأضاف أن «فرق وزارة الصحة استنفرت طواقمها» بعد الحادث.

ونشر ناشطون صورا بعد الحادث لأعداد من الزوار الفاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم.

وتعد حادثة التدافع الاولى من نوعها في مدينة كربلاء التي كانت تتعرض لتفجيرات وهجمات الإرهابيين التكفيريين الذين كانوا يعتبرونها هدفهم الاول.

وشارك أمس أكثر من مليون شخص في فعاليات عزاء «ركضة طوريج» في كربلاء المقدسة بعد صلاة الظهرين من منطقة باب طوريج غرب مرقد الإمام الحسين عليه السلام مرورا بمخيم الحسين وصولا الى المراقد المقدسة ويعتبر هذا العزاء آخر شعيرة من شعائر زيارة عاشوراء.

واعلنت إدارة العتبة الحسينية ان «العزاء بدأ من شارع الجمهورية باتجاه باب قبلة الامام الحسين عليه السلام ودخل الى الصحن الحسيني الشريف ثم خرج منه باتجاه بين الحرمين وصولا الى مرقد ابي الفضل العباس عليه السلام».

واتجه جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد سيد الشهداء عليه السلام وهم يقومون «بلطم» رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن.

وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافد الملايين من المؤمنين لاحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام، فيما فرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة بالرمال والسجاد الاحمر.

والغرض من «ركضة طويريج» هي التعبير عن الاستجابة لقول الإمام الحسين عليه السلام: «ألا من ناصر ينصرني»، فتخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لندائه عليه السلام.

