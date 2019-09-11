عربيات ودوليات

قال نائب محافظ كربلاء علي الميالي ان «30 ألف عنصر أمني من الجيش وقوى الأمن والحشد الشعبي يشاركون في تأمين زيارة العاشر من محرم وسط اجراءات مشددة وحظر للطيران المسير».

وأضاف، أن 15 ألف سيارة مختلفة الاحجام جهزت لنقل الزائرين على 5 محاور داخل المدينة وخارجها.

في السياق ذاته، اعلنت العتبة الحسينية استقدام اكثر من 4 آلاف متطوع من مختلف الاختصاصات للمساعدة في تأمين الزيارة بالاضافة الى منتسبيها ومنتسبي العتبة العباسية البالغ عددهم نحو 23 ألف منتسب.

وادخلت العتبة الحسينية اقسامها الخدمية والامنية في حالة الانذار سعيا لتوفير الخدمات اللازمة وتحسبا لحالات الطوارئ، فيما نشرت عدداً كبيرا من المفارز الطبية الثابتة والمتنقلة في محيط العتبتين الحسينية والعباسية.

وكشفت العتبة الحسينية عن ادخال عدد من كاميرات المراقبة الامنية الى الخدمة للتعرف على المطلوبين للقضاء في حال دخولهم المدينة القديمة او المناطق القريبة منها، فيما نشرت عناصر مكافحة المتفجرات في جميع المداخل المؤدية الى المراقد الدينية.

وأشارت الى توفير عدد من الباصات الحديثة والمكيفة لنقل الزائرين من والى مناطق القطع، وفتح مدن الزائرين على المداخل الثلاثة للمدينة لاستقبال الزائرين.

