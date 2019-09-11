عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، في حين تؤكد طهران رفضها أي مفاوضات مع واشنطن قبل رفع العقوبات. وقال ترامب خلال تصريحات له في البيت الأبيض إن اللقاء مع نظيره الإيراني أمر وارد، وهو لمصلحة طهران. وأوضح أنه «ليس لدي أي مشكلة في عقد اجتماع، على إيران أن تستقيم لأنها في وضع سيئ للغاية في الوقت الحالي، وعليهم إصلاح وضعهم، وبإمكانهم القيام بذلك بسهولة بالغة».

غير أن روحاني يقول إن بلاده لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن جميع العقوبات التي عاودت فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

في غضون ذلك حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك من مخاطر التمدّد الإيراني في المنطقة، منبّهاً إلى أنّ إيران تسعى إلى استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن.

وشدّد هوك على وجوب منع إيران من ترسيخ نفوذها في اليمن بالتوازي مع تقييد التوسع الإيراني في لبنان وسورية والعراق. وقال هوك في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية «على العالم أن يواجه طموحات إيران وإلا فإنّ الهلال الإيراني سيصبح قمراً كاملاً». وتحدث هوك عن لعبة كبرى تمارسها طهران في اليمن ستؤدي بحال العجز الدولي عن التصدي لها إلى مخاطر كبرى، على رأسها «لبننة» البلاد أي استنساخ التجربة اللبنانية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردًا على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الكشف عن موقع إيراني لتطوير الأسلحة النووية، إن «مالك الأسلحة النووية يبكي الذئب، على هدم إيران لموقع مزعوم للتجارب النووية».

واعتبر ظريف في تغريدة له على تويتر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «يريد الحرب، بغض النظر عن الدماء البريئة، و7 تريليونات دولار أخرى» في إشارة ربما إلى تكلفة الحرب على العراق حيث أرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بمقطع فيديو قديم لنتانياهو وهو يجزم بامتلاك نظام صدام حسين لأسلحة نووية. واختتم محمد جواد ظريف تغريدته الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بالتأكيد على أنه في حالة قيام حرب مثل حرب العراق فإن نتانياهو «هذه المرة، لن يكون مشاهدًا فحسب على الخطوط الجانبية»، في إشارة إلى أنه سيكون مشاركا فيها.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي اتهم إيران الاثنين بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية.وقال نتانياهو في كلمة متلفزة إن «الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب اصفهان) وأن إيران دمرته في يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته». وعرض نتنياهو صورتين التُقطتا بواسطة الأقمار الصناعية للموقع يعود تاريخ إحداهما إلى نهاية يونيو والأخرى تظهر أن إيران دمرت الموقع في يوليو «بعد أن علمت بأننا اكتشفناه».

