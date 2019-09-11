دوليه

انتزع المنتخب البحريني فوزا ثمينا من مضيفه الكمبودي 1-0 أمس على الملعب الأولمبي في بنوم بنه في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة ذاتها، استهلت إيران مشوارها في التصفيات بفوز ثمين خارج قواعدها أيضا على حساب هونغ كونغ بثنائية نظيفة. وعوض المنتخب البحريني سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه العراقي (1-1) في الجولة الأولى، وعاد بثلاث نقاط وضعته في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي لعبت مباراة أقل.

وعانى المنتخب البحريني كثيرا في مباراته، ولم يتمكن مهاجموه من فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض سوى في الدقائق الـ15 الأخيرة بعد ضغط متواصل ترجمه كميل الأسود إلى هدف المباراة الوحيد عندما استغل ركلة ركنية نفذها جاسم الشيخ وفشل مدافعو كمبوديا في إبعادها، فتابعها دون مراقبة داخل المرمى (78).

وفي المباراة الثانية، منح سردار أزمون التقدم لإيران في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كريم أنصاري فرد الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (54).

وشهدت المباراة صافرات استهجان من مشجعي هونغ كونغ لدى عزف نشيدهم الوطني، في أحد مظاهر الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر في المستعمرة البريطانية السابقة، منذ عودتها الى الصين عام 1997. ويقيم المحتجون تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ، المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتقام الجولة الثالثة من التصفيات في العاشر من أكتوبر المقبل، فتلعب إيران مع كمبوديا، والعراق مع هونغ كونغ.

وفي المجموعة السابعة، قلب منتخب الإمارات تأخره بفضل هدفي علي مبخوت ليحقق الفوز خارج ملعبه على ماليزيا 2-1 في المباراة التي اقيمت على الستاد الوطني في كوالالمبور.

وتقدم منتخب ماليزيا مبكراً عبر هدف شفيق أحمد في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد منتخب الإماراتي بهدفي علي مبخوت في الدقيقتين 43 و75.

وباغت أصحاب الأرض منتخب الإمارات في الدقيقة الأولى ليسجلوا هدف التقدم بعد ان أرسل ماثيو غافيس تمريرة عرضية ارتقى لها شفيق أحمد ولعب كرة رأسية في الشباك.

واستمرت محاولات لاعبي ماليزيا من أجل إضافة الهدف الثاني وسنحت لهم فرصة عبر شفيق أحمد في الدقيقة 13، التي مرت بجوار القائم.

ثم بدأ منتخب الإمارات تدريجياً بدخول أجواء المباراة وسنحت له فرصة في الدقيقة 28 عبر محاولة علي مبخوت التي تصدى لها الحارس فاريزال مارليا، ونجح المنتخب الإماراتي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 43 بعدما أرسل صالح المنهالي تمريرة عرضية ارتقى لها مبخوت وحولها برأسه في المرمى. ورد منتخب ماليزيا بفرصة خطيرة عندما ارتقى بريندان غان لتمريرة عرضية ولعب كرة رأسية تألق الحارس الإماراتي خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني ظهر منتخب الإمارات بصورة أفضل، وضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاث، وأثمرت محاولات الإمارات عن تسجيل الهدف الثاني بعدما أرسل الحارس خالد عيسى تمريرة طويلة أخفق الدفاع الماليزي في التعامل معها فوصلت الكرة إلى مبخوت في وضع انفراد ليتقدم ويسدد على يسار الحارس الماليزي. وكاد منتخب ماليزيا يدرك التعادل عبر تسديدة صفوي رشيد التي ارتدت من القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة ذاتها فوز تايلند خارج ملعبها على إندونيسيا 3-0 على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

وتصدرت تايلند ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للإمارات التي لعبت مباراة واحدة وماليزيا، ونقطة لفيتنام، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط.

