دوليه

أزاح المنتخب السنغافوري ضيفه الفلسطيني عن صدارة المجموعة الرابعة عندما تغلب عليه 2-1 في سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات. وبكرت سنغافورة بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر محمد شاكر بن حمزة، لكن فلسطين ردت بعد تسع دقائق بواسطة ياسر محمد (13)، قبل أن يسجل محمد صفوان بحر الدين هدف الفوز للمضيف في الدقيقة 39. وهي الخسارة الأولى لفلسطين بعد فوزها الثمين على ضيفتها أوزبكستان 2-0 في الجولة الأولى الخميس الماضي، فيما حققت سنغافورة فوزها الأول بعد تعادلها أمام ضيفها اليمني 2-2 الخميس أيضا. وانتزعت سنغافورة صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام فلسطين.

