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تعرض الأزرق لخسارة قاسية أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 0-3 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي شهدت أمس أيضاً فوز نيبال على مضيفتها تايوان بثنائية نظيفة. وكان المنتخب بدأ التصفيات بفوز كبير على نيبال بنتيجة 7-0 في الجولة الأولى التي شهدت فوز الأردن على تايوان 2-1. وتقام الجولة الثالثة من التصفيات في العاشر من أكتوبر المقبل، ويلعب الأزرق مع الأردن في عمان، وأستراليا مع نيبال. وبهذه النتائج يتساوى الأزرق مع أستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، وتظل تايوان بلا رصيد.

وأجرى الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق 3 تغييرات على التشكيلة التي واجهت نيبال، فأراح يوسف ناصر وبدر المطوع ومبارك الفنيني ودفع بعامر المعتوق وشريدة الشريدة وحسين الموسوي. ومثلما فعل في مباراة نيبال لعب المدرب بالحارس سليمان عبدالغفور وأمامه 3 مدافعين هم فهد حمود وفهد الهاجري وحمد الحربي، مع وضع عامر معتوق في الجهة اليمنى وأحمد الظفيري في الجهة اليسرى، والاعتماد على ثنائي الوسط المدافع شريدة الشريدة وسلطان العنزي، مع فيصل زايد وعبدالله على الجناحين الأيمن والأيسر، وحسين الموسوي في المقدمة.

وظهر الأزرق بصورة سيئة جداً في الشوط الاول وفشل في مجاراة منافسه الأسترالي الذي صال لاعبوه وجالوا في الملعب كيفما شاؤوا وسنحت لهم فرص عدة لزيادة الغلة التهديفية لكنهم اكتفوا بالثلاثية في هذا الشوط. ومع التفكك الدفاعي وتراجع مستوى خط الوسط، غابت الخطورة الهجومية بالمرة ولم تصل الكرات إلى المهاجم حسين الموسوي الذي سدد على مرمى الحارس ماثيو ريان مرة واحدة كانت عبر ركلة حرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع أن الأزرق حاول الضغط على أستراليا في بداية المباراة، إلا أن الهدف الأسترالي الأول الذي جاء في الدقيقة السابعة، أفقد اللاعبين تركيزهم وسمح للأستراليين بتعزيز تقدمهم بالهدفين الثاني والثالث.

ومن ركلة ركنية نفذها أرون موي وأبعدها الدفاع وصلت الكرة إلى جاكسون إيرفين الذي سددها نحو المرمى فاصطدمت بقدم ماثيو ليكي وتحولت إلى شباك الحارس سليمان عبدالغفور (7) معلنة الهدف الأول لأستراليا التي سنحت لها أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني عبر آدم تاغارت مرتين في الدقيقتين 13 و25 وإيرفين في الدقيقة 19. وبنفس طريقة الهدف الأول، نفذ موي ركلة ركنية أنزلها إيرفين برأسه إلى ليكي الذي حولها بالشباك محرزاً الهدف الثاني (30). وواصلت أستراليا سيطرتها وسدد إيرفين بجوار القائم الأيمن (36)، قبل أن يضيف موي الهدف الثالث بعد عرضية أبعدها عبدالغفور فتهيأت إلى تاغارت الذي حولها إلى موي، فسددها الأخير في المرمى الخالي (36).

وأجرى يوزاك تبديلين في الشوط الثاني بإشراك يوسف ناصر وبدر المطوع بدلاً من عبدالله ماوي وشريدة الشريدة، مع تحول طريقة اللعب من 4-5-1 إلى 4-3-3، وتحسن الأداء قليلاً مع اطمئنان المنتخب الأسترالي إلى النتيجة. ووحاول الموسوي التسديد لكن كرته جاءت بالشباك الخارجية (51)، وتصدى الحارس الأسترالي لتسديدتين من يوسف ناصر (58) و(63). أدار المباراة الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري وأنذر عبدالله ماوي من الكويت، وآدم تاغارت من أستراليا.

