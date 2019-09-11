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الوفيات


آيات سعود عبد العزيز العبد الغفور 26 عاماً، شيعت الرجال: صباح السالم، ق 8، ش 1، ج 1، م 1، ت: 60402277، النساء: اليرموك، ق 3، ش 3، م 19 ت: 90993541
عثمان علي ناصر النجدي 85 عاماً، شيع الرجال: ديوان النجدي، كيفان، ق 2، شارع فهد الصبيح، م 1، ت: 99297776، النساء: السرة، ق 1، شارع علي بن أبي طالب، م 307، ت: 66655062
حمد محمد الحمد العيار 71 عاماً، شيع، قرطبة، ق 1، ش 1، م 84، ت: 99996911
مريم نجف محمد رضا زوجة، خليل عبد الله حسين التركي 74 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، ت: 99066065، النساء: بيان، ق 9، ش 1، ج 4، م 28، ت: 94466886
خالد عبد الله عبد الرزاق العبد الكريم 66 عاماً، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت 90918605، النساء: الزهراء، ق 8، ش 800، م 95، الدور الأول، شقة 5، ت: 99675554
صالح عبد الله علي القبندي 67 عاماً، شيع الرجال: الفنطاس، ق 4، ش 17، م 12، ت: 50507067، النساء: الزهراء، ق 6، ش 43، م 8، ت:90025511
أمل عثمان إبراهيم بوعركي زوجة، خالد الجيران، 65 عاماً، شيعت الرجال: كيفان، ق 4، ش 48، م 9 ديوان بوعركي، ت: 99060313، النساء: كيفان، ق 7، ش 74، م 2، ت: 99303043
عبد الله حسن محمد الشهابي 89 عاماً، شيع الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 97103005، النساء: السلام، ق 4، ش 412، م 13، ت: 99700144
راشد عبد النبي حيدر شيرازي 75 عاما، شيع الرجال: السالمية، ق 10، شارع عمان، حسينية الحاج حبيب البلوشي (الحيدرية) النساء: العدان، ق 2، ش 37، م 24 ملاحظة: العزاء اليوم الأربعاء 11/9 فقط، ت: 99515621
علي جاسم بن علي الصباغة 91 عاماً، شيع، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 99171712، النساء: حسينية بو شهري، الشعب، ق 6، ش 69، م 8
عبدالله محمد علي الخباز 54 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99110661، النساء: عبدالله المبارك، ق9، ش918، م52، ت: 90001970
إنا لله وإنا إليه راجعون


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