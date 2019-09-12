الناس

مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020؛ استقبلت المدرسة البريطانية في الكويت طلابها استقبالاً حافلاً، فقد حرصت المدرسة على إعداد كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لهذه المناسبة الغالية على نفوس الطلاب وأولياء الأمور؛ حيث شملت التجهيزات تهيئة الفصول الدراسية، وإعداد المختبرات العلمية، والملاعب الرياضية، بالإضافة إلى إعداد المواقف اللازمة لأولياء الأمور، وذلك كله في أجواء من السعادة والابتهاج والسرور. فبانطلاق شرارة اليوم الأول، حضر الطلاب بصحبة أولياء أمورهم، وهم يرتدون الزى المدرسي المميز، حيث كان في استقبالهم السيدة فيرا المطوع مدير عام المدرسة والسيد بول شروبشير الناظر العام للمدرسة، وبصحبتهما الهيئة أسرة المدرسة من الهيئتين التدريسية والإدارية، حيث أشرفوا على تنظيم التحاق الطلاب بفصولهم الدراسية.

ومن جانب آخر، فقد حرصت إدارة المدرسة البريطانية على تنظيم حركة السير إلى المدرسة، وتوفير المواقف اللازمة لأولياء الأمور، على نحوٍ أسهم في انطلاق اليوم الأول بكل سهولة ويسر، وذلك في سياق التعاون المثمر والبناء بين إدارة المدرسة ورجال المرور الذي كان لهم الدور الكبير والبارز في تنظيم حركة المرور.

