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للسنة التاسعة على التوالي تعود دار العثمان لاستئناف دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية، والمخصصة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، بالإضافة لفصل خاص للنساء، حيث تقام الدورة من كل عام ويشارك بها أكثر من 100 مشترك ومشتركة سنوياً، ويصاحب الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية الهادفة.

ويسر دار العثمان الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة، والتي ستقام ابتداء من سبتمبر 2019، في أيام الأحد والثلاثاء في الفترة المسائية لفصول المرحلة الابتدائية والمتوسطة، والأربعاء للنساء، ويتم قبول المشتركين والمشتركات بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وبالإضافة لدروس التجويد وتحفيظ القرآن الكريم، يتلقى الطلاب دروس لتقوية اللغة العربية، ضمن منهج دار العثمان في عدة مستويات تبدأ بالأحرف ثم الكلمات والجمل، وبعد ذلك قواعد اللغة العربية للسن الأكبر، ويتم تقديم وجبات صحية للأطفال خلال فترة الاستراحة، كما يصاحب الدروس أنشطة وفاعليات منوعة تساهم في تعزيز الأخلاقيات والآداب للطلاب بطريقة مشوقة محببة. تأمل دار العثمان من هذه الدورة احتضان الطلاب في بيئة تعليمية محفزة، ولدور دار العثمان في خدمة المجتمع كانت دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم واللغة العربية، فمرحباً بالراغبين بالتسجيل في الدورة والاستفادة منها.

