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في إطار أهداف ورؤى شبابية تخلق شعوراً بالانتماء إلى المجتمع، رمم متطوعو لوياك ستة منازل من منازل الأسر المتعففة ضمن برنامج هومز الذي يأتي برعاية شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات، بحيث يهدف البرنامج إلى غرس روح المساعدة والتواضع في نفوس الطلاب. من جانبها أوضحت السيدة يسرى العيسى مدير قسم الخدمة المجتمعية في لوياك، أسهم 27 متطوعاً في ترميم ستة منازل في بعض مناطق الكويت، بحيث يعمل هذا البرنامج على تعزيز الحس الإنساني لدى الشباب من خلال مساعدة المحتاجين عن طريق ترميم منازلهم، كما يهدف لغرس روح التعاون لدى الطلبة وتعزيز مبدأ العمل الجماعي التطوعي للفريق والاحتفاء بالثقافات المختلفة. من جانب آخر صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات، السيد محمد فؤاد الغانم إن ما تقوم به لوياك يسهم بشكل كبير بالاستفادة من طاقات الشباب الأكاديمية وتوظيفها لخدمة المجتمع، وتوعية جيل الشباب بالمشاكل التي يعاني منها بعض أفراد المجتمع كما أن ذلك يعزز من المسؤولية الأخلاقية للفرد وإحساسه بقيمته كإنسان من خلال هذا النوع من المبادرات. وتابع: تحقيقاً لأهداف شركة الغانم أنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ولوياك في المساهمة بتنمية المجتمع وبناءً لأهمية هذا المشروع، وضعنا خطة لترميم عشرين بيتاً للأسر المحتاجة في عام 2019، يأتي هذا الأمر من باب المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية تجاه المجتمع الكويتى كون شركة الغانم انترناشيونال شركة وطنية كويتية تعمل على تنمية المجتمع وتطوره.

