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غادرتنا الثلاثاء الى العاصمة المصرية فرقة المسرح الكويتي لتمثيل الكويت في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي بمسرحية «جزء من الفانية». حيث انطلقت فعاليات الدورة الـ 26 للمهرجان الذي بات موعدا متجددا لاهم عروض المسرح في العالم. في الحين ذاته أكد الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي أن الدورة الـ26 المقرر انطلاقها في الفترة من 10: 19 سبتمبر الحالي، تحمل رسالة حب لافريقيا ورسالة سلام للعالم، مؤكدا أن هذه الدورة هي الأخيرة له كرئيس للمهرجان وسوف يسلم إدارته للشباب.

وعن سبب اختيارهم للمسرح الإفريقى، قال: اخترنا المسرح الإفريقي لأنه يحظى باهتمام كبير من قبل ادارة المهرجان، ويشارك 13 دولة افريقية بـ 18 عرضا، ويشهد المهرجان ندوة عن المسرح الافريقي لمدة يومين.

وقال الدكتور سامح مهران ان الدول العربية تشارك بـ78 عرضا، وتأخذ «تونس» نصيب الأسد، إذ تتواجد في المهرجان بـ15 عرضا مسرحيا.

وتتربع «الهند» على عرش الدول الأجنبية المشاركة في المهرجان، حيثُ تنافس بـ8 عروض، تليها اليونان والبرازيل بسبعة عروض لكل منهما.

وأشار «مهران» الى أن المخرج ناصر عبدالمنعم يرأس لجنة مشاهدة العروض العربية واختيارها للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته الـ 26

قام بتصميم ملصق الدعاية للدورة 26 الفنان مصطفى عوض الذي أكد أنه سعيد باختيار ملصقه ليكون شعارا للمهرجان، من بين عشرة تصميمات متنوعة قدمت للمشاركة، الذي له طابع افريقي بمضمونه وألوانه.

وكشفت إدارة المهرجان عن تكريم كل من لي بروير من أميركا، وهو كاتب، مخرج، شاعر، ومنتج، وهو المدير الفني المؤسس لشركة «مابو ماينز» للمسرح من أهم أعماله: عربة اسمها الرغبة لـ«تنيسي ويليامز» التي أخرجها للكوميدي فرانسيز La Comédie-Française.

ومسرحية «بيت الدمية» لإبسن. وحصل على جائزة أوبي OBIE لأفضل مسرحية وإخراج متميز، وجائزة أدنبرة هيرالد للإنجاز المستدام وجائزة The Theatre Communications Group لإنجازاته على مدى حياته، وتم ترشيحه لجوائز بوليتزر وتوني وإيمي وجرامى. وهو أيضا كاتب غزير الإنتاج؛ حيث يعيد في انتاجه ككاتب تعريف مفهوم الشخصية واستخدام السيرة الذاتية بصوت أميركي متميز.

ومن اليونان ثيودوروس تيرزوبولوس، حصل على الكثير من الجوائز المسرحية في اليونان وخارجها. هناك عدة كتب عن منهجه، تمت ترجمتها للغات اليونانية والإنجليزية والألمانية والصينية والتركية والروسية والكورية والتايوانية والإيطالية والبولندية. ونُشر كتابه «عودة ديونيسوس» في عام 2015 وتمت ترجمته إلى الكثير من اللغات.

ومن أوغندا جيسيكا قهوة، وهي محاضر أول في أقسام الفنون المسرحية والأفلام في جامعة ماكيريري بكمبالا حاليًا، حيث حصلت على درجة الماجستير في الآداب، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة بنين في نيجيريا.

ومن الجزائر المخرج المسرحي زياني شريف عياد. فاز بالعديد من الجوائز، خاصة في أيام قرطاج المسرحية،

كجائزة أحسن إخراج مع «قالوا العرب قالوا» «1983» المُقتبسة من «المهرج» للكاتب السوري محمد الماغوط، والجائزة الكبرى مع «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» للروائي الجزائري الطاهر وطار«1987»، و«العيطة» «1989» من إنتاج الفرقة الخاصة «القلعة» التي أنشأها مع فريق من الممثلين، والتي قدمت الكثير من المسرحيات التي كانت موضوع جولات كثيرة قادتها إلى العديد من البلدان في أوروبا وإفريقيا.

ومن العراق محسن العلي، الذي حصل على عدة جوائز منها الجائزة الكبري لمهرجان قرطاج المسرحي عن أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحية «الجنة تفتح ابوابها متأخرة». وجائزة أفضل مخرج مسرحي عام 1985 لمهرجان المسرح العراقى. جائزة أفضل مخرج مسرحي عام 1996 لمهرجان المسرح العراقى. جائزة الإبداع الكبرى عام 1999 لوزارة الثقافة العراقية. جائزة الإبداع المسرحية عام 2000 لوزارة الثقافة العراقية.

ومن مصر، يكرم المهرجان كلا من الكاتب أبوالعلا السلامونى، سيد رجب، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد كمال، وهناء عبدالفتاح، والناقد حازم شحاتة، والمخرج محمد أبوالسعود. يضم المهرجان لجنتي مشاهدة، للعروض الأجنبية برئاسة المخرج عصام السيد، وعضوية كل من: د. دينا أمين، د. مصطفى رياض، د. سحر الموجي، ود. جليليان كمبانا والعربية برئاسة المخرج ناصر عبدالمنعم، وعضوية كل من: المخرج فهمي الخولي، والناقد محمد مسعد، د. ياسمين فراج، والناقدة رنا عبدالقوي، وقد اختارت اللجنة الأولى 10 عروض أجنبية، واختارت اللجنة الثانية 8 عروض عربية، بالإضافة إلى 4 عروض إفريقية من «18» عرضا تمثل 13 دولة إفريقية غير عربية، لتصاحب الندوة الفكرية التي ستُعقد حول المسرح الإفريقي

اختارت لجنة المشاهدة برئاسة الكاتب كرم النجار وعضوية كل من: د. سامية حبيب، د. محمد سمير الخطيب، والناقد باسم صادق، والمخرجة عبير علي، عرضين للمشاركة في المهرجان من بين 35 عرضًا تقدمت للمشاركة.

