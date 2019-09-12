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وصلت الى العاصمة المصرية فرقة المسرح الكويتي للمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته

الـ 26، من خلال مسرحية «جزء من الفانية».

وما يميز هذه التجربة، جيل اضافي من اجيال هذه الفرقة التي يعود تأسيسها الى عام 1964 على يد محمد النشمي.

وبين جيل محمد النشمي، وجيل المخرج الفنان عبدالعزيز النصار مخرج مسرحية «جزء من الفانية» اجيال عدة تعاقبت وراحت ترسخ دور الشباب كرهان حقيقي لمسيرة هذه الفرقة، وايضا المسرح في الكويت.

وتشير الى ان فرقة المسرح الكويتي وعلى مدى العقد الاخير من تاريخ الحركة المسرحية في الكويت هي الاكثر حصادا بين فرقنا المسرحية الاهلية بل هي الاكثر تمثيلا للمسرح في الكويت في النسبة الاكبر من المهرجانات المسرحية العربية، ومن ابرزها مشاركة الفرقة في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي حيث بلغت «8» مشاركات وعبر اجيال واسماء عدة.

هكذا حضور وهكذا منهج يؤكد جدية التحرك الذي تقوده هذه الفرقة عبر مجلس ادارتها، بقيادة الفنان احمد السلمان ومجلس الادارة والجمعية العمومية حيث الرهان وانما على جيل الشباب والذي يظل هو غد الفرقة، ومستقبلها.

ونحن بانتظار حصاد فريق «جزء من الفانية» في القاهرة.

وعلى المحبة نلتقي

