loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجهة نظر

الكويت


وصلت الى العاصمة المصرية فرقة المسرح الكويتي للمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته
الـ 26، من خلال مسرحية «جزء من الفانية».
وما يميز هذه التجربة، جيل اضافي من اجيال هذه الفرقة التي يعود تأسيسها الى عام 1964 على يد محمد النشمي.
وبين جيل محمد النشمي، وجيل المخرج الفنان عبدالعزيز النصار مخرج مسرحية «جزء من الفانية» اجيال عدة تعاقبت وراحت ترسخ دور الشباب كرهان حقيقي لمسيرة هذه الفرقة، وايضا المسرح في الكويت.
وتشير الى ان فرقة المسرح الكويتي وعلى مدى العقد الاخير من تاريخ الحركة المسرحية في الكويت هي الاكثر حصادا بين فرقنا المسرحية الاهلية بل هي الاكثر تمثيلا للمسرح في الكويت في النسبة الاكبر من المهرجانات المسرحية العربية، ومن ابرزها مشاركة الفرقة في مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي حيث بلغت «8» مشاركات وعبر اجيال واسماء عدة.
هكذا حضور وهكذا منهج يؤكد جدية التحرك الذي تقوده هذه الفرقة عبر مجلس ادارتها، بقيادة الفنان احمد السلمان ومجلس الادارة والجمعية العمومية حيث الرهان وانما على جيل الشباب والذي يظل هو غد الفرقة، ومستقبلها.
ونحن بانتظار حصاد فريق «جزء من الفانية» في القاهرة.
وعلى المحبة نلتقي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة