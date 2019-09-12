إضاءات

تشارك مسرحية «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتي ضمن العروض الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي. والمسرحية تأليف مريم نصير واخراج عبدالعزيز النصار. وبطولة عبدالله بهمن وحصة النبهان وكفاح الرجيب وعبدالعزيز بهبهاني، وعبدالله البلوشي، والمقداد الابراهيم وأزياء حصة العبادي، وإضاءة عبدالله النصار، وديكور حسين الحسن، وتأليف موسيقي آلاء الهندي، ومكياج عبدالعزيز الجريب، ومساعد مخرج موسى كاظم. هذا ويتراس الوفد الفنان القدير عبدالله غلوم والاشراف العام للفنان احمد السلمان ومدير الانتاج مهدي السلمان والانتاج لشيخان دابي بالاضافة الى كل من فاضل سلمان وهاني عبدالصمد وفاضل عبدالله.

