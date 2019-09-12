مال وأعمال

تستكمل جمعية المحاسبين الكويتية أعمالها للمرحلة الثانية من مشروع تشييد مقرها الجديد عقب ان استطاعت توفير نحو 400 ألف دينار لإتمام متطلبات المرحلة القادمة لمقر الجمعية والذي قدرت كلفته بنحو 600 ألف دينار انفق منها 200 ألف دينار على للمرحلة الاولى بناء «الهيكل الأسود» مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن المرحلة الثانية تبدأ مطلع اكتوبر القادم على أن تنتهي بافتتاح المقر خلال ابريل 2020، مشيرةً إلى أن الأعمال التي سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة تتضمن التمديدات الصحية والكهربائية والتجهيزات للتبريد والتكييف ومشتملات الديكور والتشطيبات والدهانات بجميع مراحلها حيث سيتم انجاز البناء بصورة متطورة تواكب تكنولوجيا المشاريع الانشائية. واضافت تقوم الجمعية باستعادة ريادتها ودورها الاستراتيجي في تطوير بيئة الاعمال وتطوير مهنة التدقيق المحاسبي ومراقبي الحسابات، وتعزيز القدرات وتحسن المهارات المحاسبية للأجيال الشابة ولاسيما تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة، ورؤيتها المستنيرة في العديد من القوانين التي من شأنها رفع تصنيف الكويت في المؤشرات الاقتصادية العالمية. ووفقا للمصادر تم تصميم المبنى ليواكب التزايد المطرد في عدد أعضاء الجمعية العمومية.

