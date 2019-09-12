مال وأعمال

ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 5.01 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وسجل الاحتياطي الأجنبي الرسمي للكويت في يوليو السابق 11.588 مليار دينار، مقارنة بــ11.035 مليار دينار في الشهر المقابل من العام الماضي 2018 وقد نما الاحتياطي بنسبة 0.69 في المئة عن مستواه في يونيو 2019 والبالغ 11.5 ملياراً.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي، فقد تلقى الاحتياطي الأجنبي للكويت دعماً لارتفاع مجموع العملة والودائع خلال يوليو السابق بالغة 10.835 مليارات دينار، مقابل 10.332 مليارات في الشهر نفسه من العام السابق، مع نموها شهرياً بـ 0.58 في المائة. ويتمثل العامل الثاني في قفزة وضع الاحتياطي لدى الصندوق عند 158.9 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 91.7 مليون دينار في يوليو 2018، مع ارتفاعها شهرياً بنسبة 12.62 في المئة.

ووفق الاحصائية الشهرية، فقد شهدت ودائع وحسابات الحكومية ارتفاعاً قدره 612 مليون دينار في 7 أشهر من مستوى 8.114 مليارات إلى مستوى 8.726 مليارات بنهاية يوليو، فيما تراجعت المطالبات على الحكومة من مستوى 3.9 مليارات دينار إلى 3.17 مليارات خلال تلك الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو. وقد تجاوزت موجودات المركزي مستوى 11 مليار دينار من مستواه الحالي البالغ 10.8 ملياراً بنهاية يناير 2019. وقد شهدت موجودات البنوك المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال 7 أشهر بالغة 68.7 مليار دينار بنهاية يوليو مقابل 65.9 ملياراً بزيادة قدرها 2.8 مليار دينار، حيث بلغت المطالبات على القطاع الخاص 39.7 مليار دينار والمطالبات على الحكومة 3.17 مليارات.

