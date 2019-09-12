مال وأعمال

كشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن ارتفاع حجم صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى الدول العربية إلى 1635.17 مليون دولار أميركي في الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019، بنمو 16.3 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2018.

وأفاد التقرير بأنه تم تصدير 1014.70 ألف طن من لحم الدجاج إلى الدول العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. بلغت قيمة صادرات لحوم الدجاج إلى السعودية 320.85 ألف طن بقيمة بلغت 555.33 مليون دولار أميركي، واستوردت الإمارات 239.58 ألف طن من لحوم الدجاج بقيمة بلغت 399.51 مليون دولار أميركي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بين أبرز الدول المستوردة للحوم الدجاج من البرازيل، حيث بلغ حجم وارداتها 75.35 ألف طن بقيمة 115.38 مليون دولار أميركي. وقال روبنز حنون، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تمثل النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية دليلاً واضحاً على الأداء الاستثنائي للشركات البرازيلية، مجسدةً عمق العلاقات التجارية بين البرازيل والدولة العربية.

