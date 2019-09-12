مال وأعمال

أعلنت زين عن اطلاقها لسحوبات جديدة ضمن عرضها المميز Play eeZee لعملاء الدفع المسبق، والتي تتيح لهم فرصة الفوز بضعف المبلغ المعاد تعبئته بشكل يومي مع فرصة لدخول السحب النهائي على جائزة نقدية بقيمة 2000 دولار في نهاية الحملة.

وبينت الشركة في بيان صحافي ان عرض Play eeZee الجديد الذي اطلقته مؤخراً خلال موسم الصيف يتيح لعملاء الدفع المسبق الاستمتاع بلعبة الكترونية شيقة على اجهزتهم الذكية مع فرصة لربح واحدة من اربع جوائز فورية قيمة مجاناً، حيث قامت زين بتصميم العرض لتلبي تطلعات واحتياجات عملائها وتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة انها تأمل ان تقدم تجربة رائعة ومميزة لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.

وأوضحت زين انه وفور اعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 دنانير او اكثر سيستلم العميل رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على رابط ينقله الى لعبة الكترونية شيقة على جهازه الذكي (لا تحتاج الى اتصال انترنت)، بحيث تظهر امامه اربع بطاقات تحتوي على اربع جوائز فورية مختلفة، وما على العميل الا اختيار الجائزة التي يفضلها وبدء اللعبة، وبعدها سيتم اخفاء الجوائز وخلط البطاقات بشكل عشوائي، ويجب على العميل تتبع جائزته المفضلة بشكل دقيق للحصول عليها، وفي حال اختار العميل البطاقة الصحيحة سيربح جائزته المفضلة فوراً بشكل مجاني، اما في حال اخطأ الاختيار فسيربح جائزة اخرى مجاناً.

وأضافت الشركة ان كل عميل يقوم باعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 د.ك او اكثر ثم يقوم بالمشاركة في لعبة Play eeZee سيحصل على احدى الجوائز الفورية المجانية التي تأتي مع اللعبة، وسيدخل ايضاً في السحب اليومي خلال شهر سبتمبر لفرصة الفوز بضعف المبلغ الذي اعاد تعبئته (باجمالي 30 فائز)، هذا بالاضافة الى دخول السحب النهائي لفرصة ربح جائزة نقدية لعميل محظوظ بقيمة 2000 دولار في نهاية الحملة، والذي سيقام في 3 اكتوبر 2019.

وذكرت زين ان الجوائز الفورية التي تقدمها اللعبة تتضمن سعات انترنت، ودقائق محلية، ودقائق دولية، وصلاحية للرصيد، ورصيد اضافي، مبينةً انه كل ما على العميل فعله هو اعادة تعبئة الرصيد بقيمة 5 د.ك او اكثر لربح احدى الجوائز مجاناً في المرة الأولى، وكلما زادت قيمة الرصيد المعاد تعبئته كلما زادت قيمة الجائزة، ويمكن للعميل الذي يرغب بالفوز بجائزة اخرة معاودة اللعب لمرة ثانية وثالثة بقيمة 1 د.ك فقط لكل مرة، وتتوفر اللعبة بست لغات مختلفة: العربية، والانجليزية، والفارسية، والأوردو، والهندية، والفلبينية (التغالوغ).

