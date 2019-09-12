مال وأعمال

مسقط - «كونا»: قال مدير ادارة شركات الاشخاص في وزارة التجارة الكويتية صالح الظفيري ان ورشة عمل خليجية حول التجارة الالكترونية ناقشت ما توصلت اليه منظمة التجارة العالمية من اتفاقيات دولية بخصوص التجارة الالكترونية.

وأضاف الظفيري في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته بالورشة التي نظمتها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انه تمت مناقشة ما توصلت اليه منظمة التجارة العالمية من اتفاقيات دولية بخصوص التجارة الالكترونية ومدى تأثيرها على الاتفاقيات التجارية القائمة مع التأثر الواضح للسوق العالمية بتطور ونهوض التجارة الالكترونية.

وأشار الى انه تم خلال الورشة عرض بعض تجارب الدول في ذات الشأن وما اتخذته منظمة التجارة العالمية من تصنيف للسلع والخدمات ونوع المشاكل القائمة لتصنيف بعض المواد المتداولة في السوق الالكترونية.

وأوضح الظفيري ان الورشة الخليجية تطرقت للعاملين الاساسيين في التجارة الالكترونية واتجاهات السوق ونماذج الاعمال التجارية كاعفاء الارساليات الالكترونية من الرسوم الجمركية في بعض الدول، لافتا الى مناقشة القضايا المثارة لوضع قانون موحد للتجارة الالكترونية في دول الخليج من خلال السياسات والمبادرات الوطنية.

