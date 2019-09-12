مال وأعمال

تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد يعقد بنك الكويت المركزي «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، وذلك يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019.

هذا ويستضيف المؤتمر طيفا واسعا من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية واشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

وحول رعايته للمؤتمر المصرفي العالمي، تحدث شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة قائلاً: «يسعدنا التواجد في هذا الحدث المهم ودعمه في نسخته الأولى نظراً لأهمية المحاور المطروحة من خلاله والتي من شأنها ان تعود على القطاع المصرفي والعاملين به ومستخدمي الخدمات المصرفية ايضاً بالنفع والفائدة». وأضاف: «ان بنك وربة كان وما زال سباقاً في تطوير بنيته التكنولوجية، مع احتساب المخاطر بشكل استراتيجي، سواءً عبر تطبيقات الهواتف الذكية او عبر طرح خدمات وحلول بنكية رقمية متميزة تتناسب مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

