مال وأعمال

يقدم بنك الخليج خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مسابقة غرفة التجوري (الخزنة) «Escape Room» في مجمع الأفنيوز، المرحلة الثالثة. وتعتمد المسابقة على قدرة الفريق على الاجابة عن ثلاثة ألغاز خلال مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق ليتمكنوا من فتح التجوري والتأهل للفوز بمبلغ 300 دينار.

تجري المسابقة من اليوم الخميس الى يوم السبت في غرفة مغلقة يدخلها اعضاء الفريق المشارك ويتعاونو على حل الغاز تساعدهم في الخروج من الغرفة، ويتطلب ذلك ذكاء استراتيجياً ومهارة في التواصل ليتمكن الفريق من الفوز. وتتكون الألغاز من معلومات عامة وأسئلة متعلقة ببنك الخليج كذلك.

وتتاح المشاركة في المسابقة مجاناً لعملاء بنك الخليج وغيرهم، على ان يتراوح عمر المشارك بين 13 و25 عاماً. ويمكن المشاركة فردياً او ضمن فريق لا يزيد عن 3 اشخاص، لحل جميع الألغاز وفتح التجوري في ما لا يزيد عن خمس دقائق. وسيتوج فريقاً واحداً عن كل يوم، وهو الفريق الأسرع في فتح التجوري، حيث ستكون جائزة الفائزين 300 دينار للفريق.

تتواجد غرفة التجوري في المرحلة الثالثة من مجمع الأفنيوز. وسيتم استقبال المشاركين يوم الخميس من 3 عصراً الى 10 مساءً، ويوم الجمعة والسبت من 10 صباحاً الى 10 مساءً.

