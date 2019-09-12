مال وأعمال

قدم البنك التجاري الرعاية لفعاليات توزيع الهدايا والقرطاسية على طالبات وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس في منطقة الجهراء التعليمية.

وقد جاءت هذه الرعاية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحظيت بحضور محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف حيث قام بتوزيع الهدايا واللوازم الدراسية على الطلاب والطالبات بمشاركة نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك - اماني الورع.

وفي اطار هذه الفعاليات، التقى المحافظ بعدد من ابنائه الطلاب والطالبات مباركاً لهم بالعام الدراسي الجديد ومتمنياً لهم عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح والتوفيق، مشيداً في هذا الصدد بدور البنك التجاري الكويتي وجهود المتميزة في العديد من الأنشطة التربوية والصحية والاجتماعية التي تخدم شرائح المجتمع كافة، ومتمنياً لادارة البنك دوام التقدم والازدهار

وبهذا المناسبة قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري- اماني الورع «تأتي هذه الرعاية لتواكب فرحة ابنائنا الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية ببدء العام الدراسي ولتؤكد من جديد اهتمام البنك بالفعاليات والبرامج التربوية والالتقاء بالطلبة والطالبات في مستهل العام الدراسي الجديد». وتابعت اماني الورع مبينة ان الشراكة بين البنك التجاري والعديد من الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي لتأصيل اوجه المسئولية المجتمعية للبنك، مؤكدة استمرار البنك في دعم كل ما من شأنه ان يعود بالفائدة والنفع على مختلف شرائح المجتمع.

