مال وأعمال

ينظم بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي يومي 20 و21 سبتمبر الحالي بطولة BOUBYAN E- CUP للعبة FIFA 19 والتى يتوقع ان تستقطب مشاركة الآلاف من الشباب في الكويت باعتبارها البطولة الأكبر والأضخم من حيث المشاركة وقيمة جوائزها على مستوى الكويت حيث يتوقع ان تستضيف فعالياتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشرف.

وقال المدير بادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية وليد الصقعبي ان ابرز ما يميز هذه البطولة انها الوحيدة المعتمدة في الكويت من قبل المنظمة المعتمدة لهذه النوعية من البطولات.

واضاف ان البنك خصص جوائز قيمة لهذه البطولة لتصبح الأكبر على مستوى الكويت حيث سيحصل الفائز الأول على 1500 دينار والثاني 1000 دينار والثالث 500 دينار والرابع 250 دينارا الى جانب الجوائز والهدايا المخصصة للجمهور.

واوضح الصقعبي ان صاحب المركز الأول سيحظى بفرصة المشاركة في احدى الفعاليات العالمية المتخصصة الى جانب ان البطولة ستشرف بحضور عدد من ابطال منتخب الكويت لكرة القدم والذي سيشاركون في تكريم الابطال الفائزين.

وحول شروط المشاركة في البطولة قال الصقعبي انها مفتوحة لجميع الشباب من الذكور مــــن سن 16 عاما سواء كانوا عملاء للبنك او غيرهم دون وجود حد اقصى لعدد المشاركين. ويمكن للجميع المشاركة من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت www.bankboubyan.com او من خلال متابعة حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. واوضح الصقعبي ان تنظيم البنك لهذه البطولة يأتي بعد النجاح الذي حققته البطولة الأولى العام الماضي والتى نجحت في استقطاب اهتمام الكثيرين في الكويت والمنطقة في الفترة الاخيرة الى جانب حضور الالاف من زوار الافنيوز لفعاليات البطولة التى استمرت لمدة يومين.

من ناحية اخرى اكد الصقعبي ان تنظيم البنك لهذه البطولة يأتي في اطار حرصه على تنظيم الفعاليات والانشطة المختلفة التي تستهدف مختلف الشرائح في المجتمع وفي المقدمة الشباب.

