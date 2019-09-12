مال وأعمال

ذكر محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أنه في ضوء صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، فقد أصدر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قراراً بشأن ضوابط قيد شركات تبادل المعلومات الائتمانية التي يُرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الابلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني وفقاً للقانون المشار اليه، وكذلك أصدر قراراً بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المرشحين لعضوية مجالس ادارة شركات المعلومات الائتمانية ومن يفوضهم مجلس ادارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معيّن أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، كما تضمّن القرار أيضاً الشروط الواجب توافرها فيمن يعيَّن رئيساً للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.

