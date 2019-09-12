مال وأعمال

يشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض، في فعاليات «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، الذي ينظمه بنك الكويت المركزي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ويتطرق الناهض خلال الحلقة النقاشية الثالثة من المؤتمر بعنوان «نماذج بنوك المستقبل، وتطورات الصيرفة»، الى التوجهات العالمية التي ترسم قطاع الصيرفة العالمية، والتحول الرقمي وما يشمل من تطبيق الذكاء الاصطناعي، وخدمات التكنولوجية المالية FinTech، والاستفادة من تكنولوجيا البلوكتشين.

كما سيناقش أهمية تكيّف البنوك مع التغيرات المتسارعة في بيئة عمل المصارف، وتأثير التكنولوجيا والابتكار المزعزع Disruptive innovation، على نماذج اعمال مصارف المستقبل، والضوابط الرقابية المتعلقة بالخدمات المصرفية الالكترونية، والدور الذي ينبغي أن تلعبه الجهات الرقابية لتسهيل اجراءات وعمليات التحول الرقمي، والاجراءات الواجب اتخاذها وتعزيزها في مجال الأمن السيبراني، وحماية البيانات.

وكذلك سيتناول الناهض خلال الحلقة النقاشية، دور نماذج بنوك المستقبل في دعم المبادرات الاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية، فيما يسلط الضوء على ريادة «بيتك» في طرح خدمات مصرفية رقمية هي الاولى من نوعها في الكويت، ومدى نجاح استراتيجية التحول الرقمي في «بيتك» التي قطع فيها أشواطا كبيرة عززت موقعه الريادي في طرح جيل جديد من الخدمات المصرفية العصرية التي تلبي تطلعات ورغبات العملاء المتزايدة ضمن معايير الجودة والدقة والسرعة والأمان. ويستضيف المؤتمر الذي تنطلق فعالياته في 23 سبتمبر الحالي، كوكبة من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية واشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

