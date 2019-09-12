مال وأعمال

يرعى بنك الكويت الوطني المؤتمر المصرفي العالمي «صياغة المستقبل» والذي ينظمه بنك الكويت المركزي والمزمع عقده في 23 سبتمبر المقبل في فندق فورسيزونز في مدينة الكويت وذلك بحضور صنّاع السياسات ومسؤولون تنفيذيون رفيعو المستوى في القطاع المصرفي بالاضافة الى خبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى أنحاء العالم. وتشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في فعاليات المؤتمر من خلال الجلسة التي ستناقش الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الصناعة المصرفية، ومدى حاجة هذه الصناعة الى التطور لتظل مواكبة للمستقبل.

كما ستناقش الجلسة التغير في المشهد التكنولوجي بشكل عام وكذلك المنافسة المتزايدة من شركات FinTech بالاضافة الى مدى حاجة البنوك التقليدية الى مواكبة التطور لتبقى مركزًا للصناعة المصرفية. وتبحث الجلسة أيضاً التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الحديثة بما في ذلك التهديدات الاقتصادية العالمية وكذلك التغيير الذي يطرأ على التركيبة والفئات العمرية للعملاء.

ويشارك في هذه الجلسة كل من رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي و عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق و كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين في سيتى جلوبال وجيمس كليف، المدير الاداري، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، ريفينيتيف. ويهدف مؤتمر «صياغة المستقبل» الى تقديم الرؤى حول أمثل السبل لتطوير الصناعة المصرفية ومواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بها، بالاضافة الى تطوير رؤية جماعية لمستقبل الصناعة المصرفية، بما يمكنها من الاستمرار في النمو والمساهمة الايجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

