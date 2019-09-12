مال وأعمال

يناقش مجلس ادارة بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» اليوم الخميس تقارير المستشارين العالميين المُعينين من قبل البنك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المُحتمل على البنك الأهلي المتحد (البحرين). وبحسب بيان «بيتك» للبورصة انه سوف يناقش المجلس أثناء الاجتماع معدل تبادل الأسهم النهائي الخاص بالاستحواذ. وأكد «بيتك» في البيان على أن القرارا النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي وغيرهم من الجهات الرقابية المُختصة الأخرى. كما اعلن مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد- البحرين عن اجتماعة اليوم عقب انتهاء جلسة التداول ببورصة البحرين. وسوف يناقش المجلس أثناء الاجتماع معدل تبادل الأسهم النهائي الخاص بالاستحواذ المحتمل اكتماله من قبل شركة بيت التمويل الكويتي المعروفة باسم (بيتك) على البنك الأهلي المتحد؛ وفقاً لبيان لبورصة الكويت. وأشار البنك الى أنه سوف يُعلن عن أي تطورات خلال الفترة القادمة حال حدوثها.

