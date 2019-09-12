مال وأعمال

حصل بنك الكويت الوطني على جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وأفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019 من مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية كما حصل البنك على جائزة الابتكار المصرفي في تتبع المدفوعات المالية والحوالات المصرفية على مستوى العالم.

وقد تسلم بنك الكويت الوطني الجوائز خلال الحفل الذي أقامته مجلة جلوبل فاينانس في دبي لتوزيع الجوائز بحضور قيادات من البنك تضمنت نائب الرئيس التنفيذي مجموعة تقنية الملعومات والعمليات في بنك الكويت الوطني ديمتريوس كوكوسوليس ومدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي ونائب رئيس مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني ضاري القريشي.

ويتم اختيار البنوك الفائزة عن طريق لجنة تحكيم من خبراء في القطاعين المالي والتكنولوجي وذلك تحت اشراف شركة Infosys العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي بالتعاون مع فريق عمل المجلة.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي «يحرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمكانة ريادية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية وذلك عن طريق اطلاق خدمات رقمية جديدة وتطبيق معايير التحول الرقمي في فروع البنك التقليدية».

وأضاف الخرافي «تعد الخدمات المصرفية عبر الانترنت والموبايل من أهم الخدمات الرئيسة لبنك الكويت الوطني نظراً لما تتميز به الكويت من ارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة السكانية، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 عاماً أكثر من 63% من اجمالي السكان، وذلك بالاضافة الى ما تتمتع به الكويت من مستويات استخدام الانترنت والموبايل والتي تعد من بين الأكبر على مستوى العالم».

وأكد الخرافي على أن التحول الرقمي يعد من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية بنك الكويت الوطني والتي تدعم الهدف الرئيس للمجموعة وتسهم في تلبية متطلبات واحتياجات عملاء البنك على اختلاف شرائحهم.

وأشار الخرافي الى أن حصول البنك على ثلاث جوائز، احدهما عالميه «جائزة الابتكار المصرفي في تتبع المدفوعات المالية والحوالات المصرفية» يمثل انعكاس لجهود تطوير الخدمات المتعلقة بالحوالات المصرفيه وتأكيد على وضع الوطني تقديم الأفضل لعملائنا من حيث السرعة والشفافية على رأس أولوياته.

