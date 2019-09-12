مال وأعمال

كشف مصدر رفيع في اللجنة الوزارية لمراقبة إنتاج «أوبك+» أن الاجتماع المزمع اليوم الخميس في أبو ظبي روتيني لمراقبة الإنتاج، وبحث نسب الالتزام باتفاق الخفض للدول من داخل «اوبك» وخارجها. واضاف أن مناقشة أوضاع السوق النفطي أحد أبرز النقاط على جدول أعمال اللجنة الوزارية.

وأكد على أن اي مقترح من اللجنة يجب ان تتم الموافقة عليه من دول تحالف المنتجين، لافتاً أن اختلاف الأراء حول زيادة كميات الخفض من عدمه أمر طبيعي قبل أي اجتماع.

في سياق متصل كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر أمس أن متوسط الإنتاج لدى أعضائها سجل مستوى 29.741 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، مقابل مستوى 29.605 مليون برميل يومياً في يوليو. وقادت السعودية زيادة الإنتاج في الشهر الماضي وذلك بارتفاع بمقدار 118 ألف برميل يومياً عند 9.805 ملايين برميل يومياً. وجاءت نيجيريا في المركز الثاني من حيث مستويات زيادة الإنتاج بمقدار 86 ألف برميل يومياً عند مستوى 1.866 مليون برميل يومياً. أما العراق فرفعت الإنتاج بمقدار 43 ألف برميل يومياً ليصل إلى 4.779 ملايين برميل يومياً. كما زادت الإمارات إنتاجها النفطي بنحو 11 ألف برميل يومياً ليسجل مستوى 3.085 ملايين برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر، خفضت فنزويلا إنتاجها بمقدار 43 ألف برميل يومياً إلى 712 ألف برميل يومياً. وفي إيران انخفض الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 24 ألف برميل يومياً إلى 2.194 مليون برميل يومياً. وخفضت منظمة أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل للشهر الثاني على التوالي، فيما رفعت توقعات المعروض النفطي من الخام عن عام 2019.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط في تقريرها الشهري عن أغسطس، أن الطلب العالمي على الخام من المتوقع أن ينمو بنحو 1.02 مليون برميل يومياً في العام الحالي وهو أقل بنحو 80 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي.

وعلى الجانب الآخر، فإن منظمة أوبك قامت برفع تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها لعام 2019 بنحو 10 آلاف برميل يومياً ليصبح 1.99 مليون برميل يومياً.

