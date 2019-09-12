مال وأعمال

أبوظبي- «كونا»: انعقدت اعمال الاجتماع الوزاري الثامن (للدائرة المستديرة الاسيوية) لمنتدى الطاقة العالمي في ابوظبي بمشاركة وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي د. خالد الفاضل.

وقال الفاضل في تصريح لـ «كونا» ان الاجتماع يعد محطة مهمة لالتقاء وزراء الطاقة في الدول الاعضاء لمنتدى الطاقة العالمي وتبادل الآراء والخبرات والمستجدات في مختلف مكونات الطاقة والتحديات التي تواجهها.

واضاف ان الاجتماع الذي عقد في مركز ابوظبي الوطني للمعارض تناول تعزيز التعاون الاسيوي في توفير الطاقة وان القارة الاسيوية لها النصيب الاكبر من النمو في الطلب على مختلف انواع الطاقة وابرزها النفط والغاز.

وذكر ان المجتمعين تطرقوا الى الامور الفنية ومجالات استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية اضافة الى مناقشة تأمين امدادات الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة لها.

ولفت الفاضل الى ان الكويت لها حضور دائم ومستمر في هذا الاجتماع الذي يعد من الملتقيات الاسيوية المهمة في قطاع الطاقة.

وبحث الاجتماع استخدام التكنولوجيا في الطاقة النظيفة وابتكارات الدول ومبادراتها في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر والطاقة الحرارية الجوفية والمائية والبناء الضوئي.

ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس في ابوظبي وينظمه المجلس العالمي للطاقة منذ عام 1924 هو أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام كل ثلاث سنوات في احدى العواصم والمدن الكبرى حول العالم رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وابرز الخبراء الدوليين لمناقشة قضايا الطاقة العالمية.

