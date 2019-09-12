مال وأعمال

يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، الذي ينظمه يوروموني للاستثمار المؤسسي بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار (تنمية المنظومة المالية الجديدة) يوميّ 18 و19 سبتمبر 2019م.

وبهذه المناسبة أكد يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري، وأضاف: «سيسلط مؤتمر يوروموني السعودية الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي.

