مال وأعمال

أعلنت شركة مجمع شمول التجارية (إحدى الشركات التابعة لشركة شمول القابضة) عن ترسية أعمال تصميم وبناء المرحلة الأولى من الأ?نيوز- الرياض على شركة نسما وشركاهم للمقاولات بقيمة 6.150 مليارات ريال سعودي. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء المجمع التجاري بأكمله ومواقف السيارات والحدائق والطرق الداخلية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بمبلغ 68 مليون ريال سعودي، من قبل وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة، وعبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركتين تمهيداً لتوقيع العقد النهائي لبدء أعمال البناء المشروع.

وسيشكل مشروع الأ?نيوز- الرياض علامة فارقة في سوق التجزئة بالمملكة العربية السعودية وفي المنطقة ككل، بما سيقدمه من تجربة تسوق وترفيه وإقامة فريدة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ليكون نموذجا رائدا وناجحا على مستوى العالم وعلى جميع الأصعدة.

أكبر مشروع تجاري

ويعتبر مشروع الأ?نيوز- الرياض أكبر مشروع تجاري في العالم من حيث مساحة البناء الإجمالية التي تصل إلى 1.9 مليون م2، ويتضمن مجمعا تجاريا تبلغ مساحته التأجيرية نحو 400 ألف م2، ويضم أكثر من 1,300 متجرا، ليجسد النجاح الذي حققه الأ?نيوز في الكويت بما يتضمنه من مناطق متنوعة لكل منها تصميمها الفريد، الأمر الذي يواكب فيه تصميم «الأ?نيوز- الرياض» نمط الحياة والثقافة المعاصرة في العاصمة، بالإضافة إلى خمسة أبراج تجارية وسكنية وفندقية، والتي تتضمن أربعة فنادق وهي فندق ومنتجع والدورف استوريا بـ 350 غرفة، وفندق ومنتجع كونراد الذي سيضم 400 غرفة وفندق هيلتون جاردن إن الذي سيحتوي على 500 غرفة، إضافة إلى فندق كانوبي باي هيلتون بــ 150 غرفة، وهو أول فندق لعلامة كانوبي باي هيلتون في الشرق الأوسط.

مصمم عالمي

وقد صمم المكتب الاستشاري العالمي «كاليسون. آر. تي. كي. ال» (CRTKL) المجمع والبرج الأول على طراز حديث، وصمم المكتب الاستشاري العالمي «أس. أو. ام» (SOM) الأبراج الأخرى، إلى جانب الدعم الفني والمحلي من قبل مكتب الزيد للاستشارات الهندسية الذي يشرف على جميع الشؤون الهندسية الخاصة بمشروع الأ?نيوز- الرياض.

توقيع الاتفاقية

وبهذه المناسبة قال وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة : « نحن فخورون بتوقيع هذه الإتفاقية مع أحد أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، حيث أن الأ?نيوز- الرياض، سيعد أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وشركة نسما وشركاهم تعتبر رائدة في إنجاز المشاريع الكبرى على مستوى المملكة والخليج بشكل عام لا سيما لمشاريع متميزة بحجمها الهائل ومكوناتها الفريدة كمشروع الأ?نيوز- الرياض. وأضاف: «يسعدنا أن تكون المملكة العربية السعودية من ضمن خطة توسع شركة المباني في المنطقة، حيث يتميز هذا المشروع بموقعه الفريد في مدينة الرياض وبواجهة مطلة على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، والذي سيكون من المعالم المميزة للباحثين عن تجربة مختلفة لا تتوقف عند التسوق فقط لتجعله المعلم الأول من نوعه في المملكة».

مشاريع بارزة

ومن جهته، أعرب عبدالعزيز بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عن سعادته قائلا: «إنه من دواعي سرورنا أن نشهد انضمام شركة نسما وشركاهم مع شركة شمول لتنفيذ المشروع الأبرز الأ?نيوز- الرياض، ونحن على يقين من أنها ستكون فرصة رائعة لكل من شركة نسما وشركاهم وشمول للعمل كفريق واحد في هذا المشروع، حيث نتطلع معاً نحو متابعة تعاوننا المستقبلي في تنفيذ مشاريع بارزة في المملكة».

مشروع الأ?نيوز- الرياض سيدعم قطاعات عدة بشكل مباشر وغير مباشر، إذ سيعزز قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الخدمات والسياحة والضيافة والنقل ومواد البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية. وسيؤثر مباشرة على سوق العمل من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية، إلى جانب أنه سيجذب المتسوقين من جميع أنحاء المملكة والخليج والعالم، لتلبية احتياجاتهم.

أعلى المعايير العالمية

ويذكر بأن شركة شمول القابضة تأسست بشراكة تضم شركة المباني، وهي أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية والتي أحدثت تغييراً في قطاعي السياحة والبيع بالتجزئة بالكويت، ومجموعة الفوزان، إحدى الشركات الرائدة في قطاعات التجزئة، والصناعة، والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية، ومجموعة الشايع، وهي شركة عائلية مقرها الكويت، تأسست عام 1890، وتضم مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات التجارة والتجزئة والعقارات في الشرق الأوسط، وكذلك في الاستثمار والسيارات والمشاريع.

طورت الشركة عددا من المشاريع التي يتم تصميمها وتنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق أهداف المستثمرين، فبالإضافة الى الأ?نيوز- الرياض تعمل الشركة حاليا على اعتماد التصاميم النهائية الخاصة بالأ?نيوز- الخبر، وكلا المشروعين استُلهِما من نجاح الأ?نيوز في الكويت.

