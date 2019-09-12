مال وأعمال

نظّمت بورصة الكويت ورشة استطلاع رأي تناولت سوق المشتقات المالية. وشارك في الورشة، التي أُقيمت في مبنى بورصة الكويت، ممثلين عن شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة وشركات الوساطة. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تُعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.

حيث انه سيتم طرح المشتقات المالية ضمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق التي كانت بورصة الكويت قد أطلقتها عام 2017 بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بعد دراسة متكاملة ستقوم بها البورصة حول منتجات المشتقات المالية مع شركات الاستثمار والأطراف المعنية. وأجرت بورصة الكويت خلال الورشة استطلاعات رأي وجلسة أسئلة وأجوبة طرح المشاركون خلالها أسئلتهم وتعليقاتهم القيمة.

وتعليقاً على ذلك، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الاسواق بالتكليف: «لاشك في أن تداول المشتقات المالية سيؤدي دوراً محورياً في تطور السوق الكويتي، إذ أن ذلك سيستقطب مجموعة أوسع من المستثمرين، وسيرتقي بمكانة البورصة إقليمياً ودولياً. وبلا شك فقد تمكنا خلال السنوات الماضية من إحداث فارق كبير في بورصة الكويت، ونمضي اليوم بخطى ثابتة في رحلة النمو والريادة. وحيث نعمل دوماً على توسيع قائمة المنتجات والخدمات التي نقدمها وتطوير بيئة جاذبة للسيولة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. نحن نسعى بشكل دؤوب إلى المساهمة في تطوير اقتصاد الكويت والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة».

يُعد هذا الاجتماع واحداً من سلسلة اجتماعات تحرص من خلالها بورصة الكويت على تعزيز مبدأ التواصل والشفافية مع المشاركين بالسوق، وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي عن طريق استطلاع رأي الجهات ذات الصلة، ومناقشتهم بخطط ومقترحات تطوير السوق مثل طرح خدمات ومنتجات جديدة.

