مال وأعمال

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن اختيار 78 مشروعاً مبتكراً للمشاركة في النسخة الإماراتية الثالثة من مسابقة رواد القصر، مشيراً إلى إغلاق باب الترشح للمسابقة بعد استقبال 94 طلباً للمشاركة من أصحاب المشاريع الوطنية ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين.

وستشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 44 مشروعا في الورشة التأهيلية الأولى التي ستقام في أبوظبي بتاريخ 16 سبتمبر الحالي، في حين سيشارك 34 مشروعا في الورشة التأهيلية الثانية التي ستعقد في دبي بتاريخ 18 سبتمبر. ومن المقرر أن يقام المعسكر التدريبي الخاص بالمسابقة في 6 و7 أكتوبر القادم، لتتم التصفيات النهائية خلال الحفل الختامي الذي سيقام في 9 أكتوبر.

وفي هذا السياق، تحدثت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن هدف النسخة الجديدة من المسابقة والذي يكمن في تعزيز التواصل بين دولة الإمارات وعدد من الأسواق الرئيسة الأخرى، حيث سيتمكن رواد الأعمال الفائزين، من الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج رواد القصر العالمي الذي ستعقد فعاليته في قصر سانت جيمس في لندن خلال شهر ديسمبر 2019.

وأردفت الناصري قائلة: «ترتكز المسابقة بنسختها الإماراتية الثالثة لهذا العام والتي تحتضنها أبوظبي انطلاقاً من مكانتها الريادية كوجهة عالمية للابتكار والإبداع في ريادة الأعمال، على التكنولوجيا التي تخدم البشرية، ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية. وجاء اختيار هذا الموضوع انطلاقاً من استراتيجية صندوق خليفة الرامية إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى المواطنين، تماشياً مع رؤية أبوظبي في دعم الإبداع ودفع مسيرة التحول التكنولوجي نحو الأمام، بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ويواصل الصندوق جهوده الحثيثة لخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة وتشجيع الشباب على طرح أفكار جديدة قوامها الابتكار والتميّز».

