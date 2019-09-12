دوليه

واصلت إنكلترا انطلاقتها القوية بفوز مثير على ضيفتها كوسوفو 5-3، فيما تابعت كل من فرنسا صحوتها بفوزها على أندورا 3-0 في الجولة السادسة من تصفيات كأس أوروبا 2020.

في المباراة الأولى في ساوثمبتون، أعادت انكلترا ضيفتها كوسوفو إلى أرض الواقع عندما تغلبت عليها 5-3 في مباراة مثيرة محققة فوزها الرابع تواليا من أصل أربع مباريات وملحقة الخسارة الأولى بضيفتها في التصفيات والأولى في 15 مباراة.

وهي المرة الاولى التي تتلقى فيها الشباك الانكليزية ثلاثة أهداف في مباراة على أرضها منذ أن سقطت أمام هولندا 2-3 على ملعب ويمبلي في فبراير 2012 بحسب موقع أوبتا للاحصائيات.

وأتت المباراة حماسية بين الطرفين حيث انتهى الشوط الاول بتقدم اصحاب الدار 5-1 بعد هدف مبكر للضيوف مهّد لسيناريو مثير. وفاجأت كوسوفو مضيفتها عندما افتتحت التسجيل بعد مرور 34 ثانية إثر خطأ دفاعي فادح لمايكل كين بعد تمريرة خاطئة الى زميله هاري ماغواير خطفها فيدات موريكي ومررها الى فالون بيريشا ليضع الضيوف في المقدمة.

ولم يتأخر الاسود الثلاثة في الرد بعد أن رفع روس باركلي الكرة من ركنية وصلت الى رأس كين مررها الى رحيم ستيرلينغ أسكنها رأسية في الشباك، رافعًا رصيده الى اربعة اهداف في التصفيات (8). ومنح هاري كين التقدم لانكلترا بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى بعد انطلاقة مميزة لستيرلينغ من وسط الملعب، مررها الى مهاجم سبيرز الذي سددها أرضية في مرمى الحارس أريانيت موريتش مسجلا هدفه السادس في التصفيات (19). وأظهر منتخب كوسوفو نية في مقارعة مضيفه وكاد مرغيم فويفودا أن يدرك التعادل عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى الحارس جوردان بيكفورد (37). الا ان فويفودا سرعان ما تحول الى الجهة الاخرى من الملعب وسجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه عندما مرر سانشو كرة عرضية وضعها الظهير الايمن في مرمى فريقه (38)، وسط احتجاج المدرب السويسري برنارد شالانديس لتواجد مدافعه فيدان أليتي على أرض الملعب بعد التحام مع أرنولد. وسرعان ما رفعت انكلترا من غلتها بهدفين لسانشو في غضون دقيقتين من تمريرتين حاسمتين لستيرلينغ ليسجل ابن الـ19 عامًا أول أهدافه في التصفيات وينهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض 5-1 (44 و45+1). وفاجأت كوسوفو انكلترا بهدف مبكر بعدما خسر ديكلان رايس الكرة في منتصف الملعب وصلت الى فيدات موريكي على الجهة اليمنى رفعها خلف المدافعين لتصل الى بيريشا الذي راوغ جوردن هندرسون وأسكنها في الزاوية اليسرى (49). وأدخل منتخب كوسوفو، الذي انضم الى عائلة الاتحاد الاوروبي عام 2015، القلق في نفوس الجماهير الحاضرة في ملعب سانت ميري عندما تحصل مهاجمه موريكي على ركلة جزاء بعد عرقلة من ماغواير، ترجمها الاول بنجاح ليقلص الفارق (55). ومنع الحارس موريتش انكلترا من إكمال «نصف الدزينة» عندما تصدى لركلة جزاء سددها كين بعد تعرض باركلي لعرقلة من المدافع أمير رحماني داخل المنطقة (65)، قبل أن يعترض القائم الايمن تسديدة من مسافة قريبة لستيرلينغ (73). وفي المجموعة ذاتها، تفوقت التشيك على مضيفتها مونتينيغرو 3-0 سجلها توماس سوتشيك (54) ولوكاس ماسوبوست (57) وفلاديمير داريدا (90+5).

بدوره أكد المنتخب الفرنسي صحوته عندما أكرم وفادة ضيفته أندورا 3-0 سجلها كينغسلي كومان (18) وكليمان لانغليه (52) ووسام بن يدر (90+1)، وأهدر أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الدقيقة 28.ولم يجد المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تحقيق فوزه الثالث تواليا منذ خسارته أمام مضيفته تركيا 0-2 في الجولة الثالثة، والخامس له في التصفيات فعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام تركيا التي انتزعت فوزا ثمينا من مضيفتها مولدافيا 0-4. واستغل المنتخبان خسارة شريكتهما السابقة إيسلندا أمام مضيفتها ألبانيا 2-4. وفي المباراة الثانية، فرض مهاجم إيفرتون الإنكليزي جينك طوسون نفسه نجما بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 37 و79، وأضاف دينيز توروك (57) ويوسف يزيسي (88) الهدفين الآخرين.وفي مباراة ثالثة، حققت ألبانيا فوزها الثالث في التصفيات عندما تغلبت على إيسلندا 4-2.

