دوليه

قاد مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال لمواصلة صحوته بفوزه الكبير على مضيفه الليتواني 5-1 في فيلنيوس في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وسجل رونالدو سوبر هاتريك في الدقائق 7 من ركلة جزاء و62 و65 و76، وأضاف ويليام كارفاليو الهدف الخامس (90+2)، فيما سجل فيتاوتاس أندريوسكيفيسيوس هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 28. وعزز رونالدو صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للبرتغال بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفا في 160 مباراة. وهو الفوز الثاني تواليا لبطل النسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد تعادلين مخيبين متتاليين فرفع رصيده إلى ثماني نقاط من أربع مباريات بفارق خمس نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي غابت عن الجولة السادسة. وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة فمنح التقدم للبرتغال من ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه بيمناه داخل المرمى (7). ونجحت ليتوانيا في إدراك التعادل عبر فيتاوتاس أندريوسكيفيسيوس بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها مانتاس كوكليس (28). وضرب رونالدو بقوة في الشوط الثاني، فأعاد التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (61)، ثم أضاف الهدف الثالث بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من جناح مانشستر سيتي الإنكليزي برناردو سيلفا (65)، محققا الهاتريك الثامن مع منتخب بلاده والـ54 في مسيرته الاحترافية.

وتابع رونالدو هوايته التهديفية بتسجيله الهدف الرابع بيمناه من مسافة قريبة أيضا إثر تمريرة من سيلفا (76). وختم لاعب الوسط ويليام كارفاليو المهرجان بالهدف الخامس (90+2). وفي المجموعة ذاتها، استعادت صربيا توازنها بعد خسارتها على أرضها أمام البرتغال 2-4 السبت، وذلك بفوزها الثمين على مضيفتها لوكسمبورغ 3-1.وسجل ألكسندر ميتروفيتش (36 و78) ونيمانيا رادونييتش (55) أهداف صربيا، ودافيد توربيل (66) هدف لوكسمبورغ. وفكت صربيا شراكة المركز الثالث مع لوكسمبورغ بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط من خمس مباريات مقابل أربع نقاط لشريكتها السابقة من خمس مباريات أيضا.

